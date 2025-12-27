Créditos de hasta $40 millones para jubilados: conocé cómo acceder y qué bancos ofrecen las mejores tasas

Durante este periodo, instituciones como Banco Nación, BBVA y Banco Provincia mantienen vigentes sus programas de préstamos para beneficiarios del sistema previsional. El acceso a estas herramientas financieras queda sujeto a condiciones específicas de cada entidad, las cuales evalúan principalmente el monto de los ingresos mensuales, la edad del solicitante y el banco donde este percibe sus haberes habitualmente.