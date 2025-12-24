Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

¿Abren los bancos hoy?: cómo será la actividad este 24 de diciembre

Las entidades financieras adhieren a la medida del Banco Central de la República Argentina (BCRA)

¿Cómo será la actividad de los bancos hoy? ¿Cómo será la actividad de los bancos hoy? Fuente: Archivo LA GACETA
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Mientras rige el asueto para la administración pública y el comercio opera hasta las 17 para facilitar los preparativos navideños, las entidades financieras también presentan una actividad irregular este 24 de diciembre. Al adherirse a la medida dispuesta por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el resto de las instituciones bancarias permanecerán cerradas durante la jornada de hoy.

La Justicia ordenó al Banco Central informar el destino del oro enviado al exterior en 2024

La Justicia ordenó al Banco Central informar el destino del oro enviado al exterior en 2024

Días atrás, el BCRA informó cómo será la atención en la semana de Navidad y Año Nuevo, así como esclareció cuáles serán las jornadas durante las cuales su personal no prestará servicio, instando a las entidades financieras y cambiarias del resto del país a adoptar el mismo esquema. De acuerdo con el comunicado, los bancos no trabajarán ni el 24 ni el 31 de diciembre. Tampoco habrá actividad, claro, el 25 de diciembre y el 1 de enero, ambos feriados nacionales.

A través de un comunicado, la entidad señaló: “El Directorio del Banco Central de la República Argentina dispuso otorgar asueto para su personal los días 24 y 31 de diciembre e invitar a las entidades financieras y cambiarias de todo el país a adoptar la misma medida respecto a su personal”.

¿Abren hoy los bancos de Tucumán?

Así es que los bancos anunciaron que las sucursales permanecerán con sus persianas bajas el miércoles y el jueves. Esta decisión responde a la adhesión de las entidades bancarias a la invitación formulada por el Banco Central de otorgar asueto al personal en Navidad y Año Nuevo.

Las principales asociaciones bancarias del país, incluyendo la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (Abappra), la Asociación de la Banca Especializada (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), comunicaron su decisión de sumarse al asueto.

Qué actividades financieras sí funcionan

La medida afecta a la atención presencial al público, ya que los bancos no abrirán sus sucursales en esos dos días. Sin embargo, como informaron desde las entidades, los usuarios del sistema podrán realizar pagos y transferencias con tarjeta de débito, home-banking, billeteras virtuales y aplicaciones de banca móvil.

Además, se recargarán cajeros automáticos para los casos en los que se requiera dinero en efectivo. También seguirán disponibles numerosos canales alternativos para realizar extracciones de billetes en cadenas de supermercados, cadenas de cobro y pago, estaciones de servicio, farmacias y venta de electrodomésticos, entre otros comercios que requieren la presentación de DNI y tarjeta de débito para realizar retiros.

Temas Banco Central de la República Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Banco Macro no abrirá sus puertas el 24 y el 25 de diciembre

Banco Macro no abrirá sus puertas el 24 y el 25 de diciembre

¿Qué pasará con los dólares cara chica tras la nueva disposición del Banco Central?

¿Qué pasará con los dólares "cara chica" tras la nueva disposición del Banco Central?

Lo más popular
Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario
1

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos
2

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Todos para uno y uno para todos
3

Todos para uno y uno para todos

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova
4

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova

Colectivos, Asistencia Pública y residuos: cómo funcionarán los servicios municipales en la Capital
5

Colectivos, Asistencia Pública y residuos: cómo funcionarán los servicios municipales en la Capital

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad
6

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Más Noticias
Medio país está en alerta naranja y amarilla por tormentas en vísperas de la Navidad

Medio país está en alerta naranja y amarilla por tormentas en vísperas de la Navidad

Todos para uno y uno para todos

Todos para uno y uno para todos

Cómo sigue la salud de Christian Petersen: el nuevo dato que genera optimismo

Cómo sigue la salud de Christian Petersen: el nuevo dato que genera optimismo

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Comentarios