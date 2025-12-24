¿Abren los bancos hoy?: cómo será la actividad este 24 de diciembre

Mientras rige el asueto para la administración pública y el comercio opera hasta las 17 para facilitar los preparativos navideños, las entidades financieras también presentan una actividad irregular este 24 de diciembre. Al adherirse a la medida dispuesta por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el resto de las instituciones bancarias permanecerán cerradas durante la jornada de hoy.
Días atrás, el BCRA informó cómo será la atención en la semana de Navidad y Año Nuevo, así como esclareció cuáles serán las jornadas durante las cuales su personal no prestará servicio, instando a las entidades financieras y cambiarias del resto del país a adoptar el mismo esquema. De acuerdo con el comunicado, los bancos no trabajarán ni el 24 ni el 31 de diciembre. Tampoco habrá actividad, claro, el 25 de diciembre y el 1 de enero, ambos feriados nacionales.
A través de un comunicado, la entidad señaló: “El Directorio del Banco Central de la República Argentina dispuso otorgar asueto para su personal los días 24 y 31 de diciembre e invitar a las entidades financieras y cambiarias de todo el país a adoptar la misma medida respecto a su personal”.
¿Abren hoy los bancos de Tucumán?
Así es que los bancos anunciaron que las sucursales permanecerán con sus persianas bajas el miércoles y el jueves. Esta decisión responde a la adhesión de las entidades bancarias a la invitación formulada por el Banco Central de otorgar asueto al personal en Navidad y Año Nuevo.
Las principales asociaciones bancarias del país, incluyendo la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (Abappra), la Asociación de la Banca Especializada (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), comunicaron su decisión de sumarse al asueto.
Qué actividades financieras sí funcionan
La medida afecta a la atención presencial al público, ya que los bancos no abrirán sus sucursales en esos dos días. Sin embargo, como informaron desde las entidades, los usuarios del sistema podrán realizar pagos y transferencias con tarjeta de débito, home-banking, billeteras virtuales y aplicaciones de banca móvil.
Además, se recargarán cajeros automáticos para los casos en los que se requiera dinero en efectivo. También seguirán disponibles numerosos canales alternativos para realizar extracciones de billetes en cadenas de supermercados, cadenas de cobro y pago, estaciones de servicio, farmacias y venta de electrodomésticos, entre otros comercios que requieren la presentación de DNI y tarjeta de débito para realizar retiros.