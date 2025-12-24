¿Abren los bancos hoy?: cómo será la actividad este 24 de diciembre

Días atrás, el BCRA informó cómo será la atención en la semana de Navidad y Año Nuevo, así como esclareció cuáles serán las jornadas durante las cuales su personal no prestará servicio, instando a las entidades financieras y cambiarias del resto del país a adoptar el mismo esquema. De acuerdo con el comunicado, los bancos no trabajarán ni el 24 ni el 31 de diciembre. Tampoco habrá actividad, claro, el 25 de diciembre y el 1 de enero, ambos feriados nacionales.