Cuáles son los 11 mitos a la hora de tomar sol según un prestigioso hospital argentino

En su sitio web, este prestigioso centro de salud que además es hospital universitario, indica cuáles son las causas más frecuentes del cáncer de piel y cuáles son los más frecuentes. Puede haber una predisposición genética como en la mayoría de estas enfermedades graves pero también factores ambientales y aquí el más importante es la exposición indiscriminada a los rayos ultravioleta (RUV), tanto de fuentes naturales como el sol, como de fuentes artificiales como las camas solares.