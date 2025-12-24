Cuáles son los 11 mitos a la hora de tomar sol según un prestigioso hospital argentino

El calor, el verano y la playa son una combinación perfecta para quien quiera descansar y olvidarse de todo el estrés del año. Pero las vacaciones también pueden traer un problema grave de salud si no prestamos atención a los expertos en salud de la piel.
No protegernos del sol es sinónimo de dañar la piel y ese descuido puede terminar en un cáncer muy común. Según detalló el Hospital Alemán de Buenos Aires, el cáncer de piel es la forma de cáncer más frecuente y en los últimos años aumentó más que cualquier otro en todo el mundo.
La exposición al sol es un motivo de preocupación para los médicos y si bien el cáncer de piel es más frecuente después de los 50 años, aseguran que se está detectando en personas cada vez más jóvenes, incluso en niños.
En su sitio web, este prestigioso centro de salud que además es hospital universitario, indica cuáles son las causas más frecuentes del cáncer de piel y cuáles son los más frecuentes. Puede haber una predisposición genética como en la mayoría de estas enfermedades graves pero también factores ambientales y aquí el más importante es la exposición indiscriminada a los rayos ultravioleta (RUV), tanto de fuentes naturales como el sol, como de fuentes artificiales como las camas solares.
¿Cuáles son los cáncer de piel más frecuentes?
Carcinoma (o epitelioma) basocelular: Afecta a 1 de cada 3 personas de raza blanca: un porcentaje altísimo.
Carcinoma (o epitelioma) espinocelular: Representa entre el 15 y 20% de los casos.
Melanoma: Si bien representa solo el 10%, es el causante del 75% de la mortalidad.
El carcinoma espinocelular (CEC) y el melanoma son de mayor gravedad, y en estados avanzados pueden comprometer la vida del paciente. Este último solo puede ser curado en etapas muy iniciales y una vez que se disemina lleva a la muerte a corto o mediano plazo.
El Hospital Alemán publicó en su página institucional los 11 mitos a la hora de tomar sol y aquí te los detallamos:
1. “El sol de la mañana temprano y de la tarde (después de las 16 hs) es completamente seguro y en esas horas no necesito ponerme protector solar”
Según el centro médico, no es así. Los rayos ultravioletas principales son los VVA y los UVB. Los UVB son más altos entre las 10 y las 16 hs, en cambio los UVA (que no se sienten tanto porque no dan tanto calor ni enrojecen tanto la piel), están presentes por igual desde que amanece hasta que oscurece.
2. “Si está nublado hay menos rayos ultravioletas”
Los especialistas señalan que según la densidad de las nubes, pasa entre el 50 y el 85% de la radiación ultravioleta. Por ese motivo, si está nublado, hay que protegerse igual.
3. “En la sombra estoy protegido”
No siempre es así y depende del tipo de sombra. No es lo mismo estar debajo de un árbol frondoso que de uno pequeño. Según el informe del hospital, en la mayoría de los casos, a la sombra hay un 50% de la radiación ultravioleta.
4. “No me pongo protector después de meterme al mar o la pileta, porque el producto que compré es resistente al agua”
Para la mayoría de los protectores, la resistencia al agua está calculada para un baño corto, en agua dulce. Si el baño es muy prolongado, o es en agua de mar, la fricción de la sal y la arena remueven una parte importante del protector, por lo que hay que volver a colocarse al salir.
5. “Al principio del verano o de las vacaciones uso un protector alto y después voy bajando”
Esta creencia es errónea porque la capacidad de protección del bronceado, por más que sea intenso, equivale a tener puesto un protector solar 4, es decir, casi nada. Hay que usar protección mayor de 30 todo el tiempo.
6. “Como tomo sol todo el día, el protector me lo pongo a la mañana”
Otro error muy común. A las 2 o 3 horas de aplicar el protector, sea la marca que sea, pierde parte de su eficacia, por lo que hay que reaplicarlo.
7. “Me pongo protector alto en la cara y más bajo en el cuerpo”
Si tomás esta actitud, lo único que voy a lograr es cuidar mejor mi cara y dejar que el resto de mi piel sufra las consecuencias.
8. “Me protejo la cabeza con gorra”
Si bien protege, la gorra con visera sólo cuida el cuero cabelludo y la frente. Para proteger el resto de la cara y las orejas hay que usar sombrero con ala de por lo menos 7 cm.
9. “Es mejor llegar con color al verano, tomando sol todos los días, varios meses antes”
Esto es falso porque la exposición continua, por ejemplo, tomar un rato de sol todos los días desde septiembre hasta marzo, aumenta la incidencia de CBC y CEC.
10. “Si me pongo pantalla solar no me bronceo”
El bronceado no es un signo de salud de la piel sino una respuesta al daño celular. Además, un protector solar no es una “pantalla” ya que no filtra el 100% de los RUV, por lo que no estamos totalmente protegidos.
11 “La cama solar es más segura. Yo tomo cama solar para llegar más protegido al verano”
Según informa el sitio del hospital, las “camas solares” son dispositivos de emisión de rayos (RUV). Inicialmente se diseñaron, pensando que los UVA (que son los principales rayos que emiten), además de producir bronceado sin enrojecimiento, eran más seguros. Con el tiempo, se descubrió que también producen aumento significativo del cáncer de piel.