Un síntoma nocturno poco conocido podría ser una alerta temprana de cáncer

Un síntoma nocturno frecuente podría ser más serio de lo que parece. Médicos explican por qué conviene no ignorarlo y cómo detectarlo a tiempo.

Cuál es el síntoma que podría presentarse en las noches cuando una persona tiene cáncer
Hace 2 Hs

Durante la noche, cuando el cuerpo entra en reposo, pueden aparecer señales que pasan inadvertidas o se atribuyen al cansancio o al estrés. Sin embargo, especialistas advierten que existe un síntoma nocturno que muchas personas ignoran y que, en algunos casos, podría estar vinculado al cáncer, especialmente cuando se repite con frecuencia y sin una causa aparente.

Fatiga por azúcar: el motivo por el que sentís cansancio aún comiendo saludable

Fatiga por azúcar: el motivo por el que sentís cansancio aún comiendo saludable

Detectar a tiempo estas manifestaciones es clave para un diagnóstico precoz. Por eso, reconocer qué ocurre durante el descanso nocturno y cuándo conviene consultar al médico puede marcar la diferencia. Aunque no siempre se trata de una enfermedad grave, prestar atención a estos signos puede ayudar a descartar problemas de salud más serios o iniciar estudios a tiempo.

Cuál es el síntoma nocturno que muchos ignoran y podría alertar sobre el cáncer

La sudoración nocturna puede responder a múltiples factores y no debe interpretarse de manera automática como un indicio de enfermedad. Según explica el portal Msdmanuals, la transpiración excesiva suele no tener una causa específica, aunque en algunos casos puede estar relacionada con infecciones, trastornos metabólicos o cáncer.

En esa línea, el sitio angloamericano UnidadMédica detalla que el sudor es un líquido producido por las glándulas sudoríparas, compuesto en un 99% por agua y, en menor proporción, por sales —principalmente cloruro sódico— y otras sustancias eliminadas por el organismo. Su función principal es regular la temperatura corporal: al impregnar la piel y evaporarse, genera un efecto de enfriamiento.

Los tres tipos de cáncer que pueden indicar la sudoración nocturna son:

- Leucemia: “es un tipo de cáncer de la sangre o de la médula ósea”, menciona el portal médico Medical News Today.

- Cáncer de hueso: otro tipo de cáncer primario que se origina en las células óseas, también puede estar asociado con la sudoración nocturna. “El cáncer de huesos se produce por la aparición en uno de los huesos de un tumor maligno que destruye tejido óseo. Cuando el cáncer tiene su origen en el hueso, se denomina cáncer primario” afirma el portal Sanitas.

- Cáncer de hígado: lamentablemente causó más de 830.000 muertes en todo el mundo en 2020, según la American Society of Clinical Oncology, y puede presentar síntomas como sudoración nocturna en ciertos casos. Este tipo de cáncer es más común en algunas regiones de África.

