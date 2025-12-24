En las costas de Brasil o Argentina: qué tenés que hacer si te pica una medusa

Con la llegada del verano, el éxodo masivo a las playas trae el reencuentro con uno de los habitantes más antiguos y temidos del mar: las medusas. Estos organismos planctónicos, con más de 500 millones de años de historia en nuestro planeta, se volvieron protagonistas de la temporada estival. Sin embargo, su presencia no es un ataque premeditado; las medusas no nos buscan, nos pican simplemente porque nos cruzamos en su camino.