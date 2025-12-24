Planes para despedir el año en San Miguel de Tucumán: qué hacer el 28 y 29 de diciembre

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán presentó una variada agenda de actividades para este fin de semana, será un cierre de año a pura fiesta. Se combinan propuestas culturales, recreativas y al aire libre, pensadas para locales y turistas que quieran despedir el mes con planes.
Como cada sábado y domingo, se realizarán los tradicionales recorridos en el Bus Turístico SMT, que abarca los principales puntos históricos y culturales de la ciudad. También se harán caminatas guiadas gratuitas.
Los amantes del aire libre, podrán disfrutar de actividades en el Parque 9 de Julio, de ferias de artesanos, emprendedores y gastronómicos que se instalarán en los principales espacios verdes y plazas de la capital.
La agenda incluye títeres y narración de cuentos en la Costanera, una jornada recreativa especialmente pensada para las familias de la zona sur, y diversas actividades culturales, entre las que se destacan espectáculos de folclore frente a la Casa Histórica de la Independencia.
Asimismo, las familias podrán disfrutar de obras de teatro infantil a cargo de ReciClara, quien volverá a desplegarse en el Campus Educativo Ambiental, con propuestas vinculadas al cuidado del entorno y la economía circular, con un enfoque educativo y participativo.
Propuesta municipal para cerrar diciembre
Este fin de semana cierra con una agenda colmada de actividades pensadas para disfrutar en familia. A continuación, el detalle de las propuestas programadas para sábado y domingo. Cabe destacar que las actividades son gratuitas y si son al aire libre, se suspenderán por lluvia.
Sábado 27
Caminata guiada por el casco histórico de la capital con punto de encuentro en Oficina de Información Turística, calle Congreso y Crisóstomo Álvarez a horas 9.30.
Paseos a bordo de bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Se pide llevar DNI. Los horarios serán de 10 a 13 y de 15 a 20.
Jornada recreativa que incluye una función del payaso Coki, espectáculo de magia y malabarismo. Se llevará a cabo en la intersección de Fortunata García y Bernabé Aráoz. El horario será a las 10.
Se realizará el paseo guiado en el Bus Turístico por el histórico barrio Ciudadela, con paradas en Casa Belgraniana, Plaza Belgrano, ex Mercado de Abasto y el Estadio del Club Atlético San Martín, con salida a las 11 horas desde Plaza Independencia, por calle Laprida (primera cuadra); y por la tarde, el Bus Turístico ofrecerá un City Tour por lugares notables de la ciudad, con partida a las 18 horas, también desde Plaza Independencia. Las inscripciones para ambos paseos se realizan a través de los códigos QR ubicados en la parada de calle Laprida 50 o mediante el formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt
En el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700, se llevará a cabo una obra de teatro infantil a cargo de ReciClara. El personaje compartirá sus aventuras en las Yungas tucumanas con el Monstruo de la Basura y con su amiga Wayka, la tapir. El horario es a las 18 y no se necesita inscripción.
Feria en el Barrio Manantial Sur, 2500 Viviendas, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón. De 18 a 23 horas.
Feria de Emprendedores en el Parque El Provincial, en avenida Roca y Chacabuco. A horas 19.
Feria Paseo gastronómico en el Parque El Provincial, en avenida Roca y 9 de Julio. A horas 19.
Feria gourmet en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción. A horas 19.
Feria de artesanos en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna. A horas 19.
Jornada de títeres y cuentos con Identidad Barrial, en la intersección de avenidas Perón y Costanera. Habrá un taller abierto de creación con material reciclado, espectáculos de títeres y relatos que ponen en valor la identidad barrial y el encuentro comunitario. El horario es a las 19.
Espectáculo de danzas folclóricas a cargo del ballet Sol Naciente frente a la Casa Histórica, en calle Congreso al 100. El horario es a las 20.
Domingo 29
Paseos a bordo de bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Se pide llevar DNI. Los horarios serán de 10 a 13 y de 15 a 20.
Se realizará el paseo guiado en el Bus Turístico por el histórico barrio Ciudadela, con paradas en Casa Belgraniana, Plaza Belgrano, ex Mercado de Abasto y el Estadio del Club Atlético San Martín, con salida a las 11 horas desde Plaza Independencia, por calle Laprida (primera cuadra); y por la tarde, el Bus Turístico ofrecerá un City Tour por lugares notables de la ciudad, con partida a las 18 horas, también desde Plaza Independencia. Las inscripciones para ambos paseos se realizan a través de los códigos QR ubicados en la parada de calle Laprida 50 o mediante el formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt
Feria en el Barrio Manantial Sur, 2500 Viviendas, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón. De 18 a 23 horas.
Feria de Emprendedores en el Parque El Provincial, en avenida Roca y Chacabuco. A horas 19.
Feria Paseo gastronómico en el Parque El Provincial, en avenida Roca y 9 de Julio. A horas 19.
Feria gourmet en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción. A horas 19.
Feria de artesanos en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna. A horas 19.
En el Parque 9 de Julio, sobre avenida Soldati al 300, estarán los puestos de feriantes emprendedores. El horario será a las 20.
Espectáculo de danzas folclóricas a cargo del Ballet Sol Naciente frente a la Casa Histórica, en calle Congreso al 100. El horario será a las 20.