Planes para despedir el año en San Miguel de Tucumán: qué hacer el 28 y 29 de diciembre

Se realizará el paseo guiado en el Bus Turístico por el histórico barrio Ciudadela, con paradas en Casa Belgraniana, Plaza Belgrano, ex Mercado de Abasto y el Estadio del Club Atlético San Martín, con salida a las 11 horas desde Plaza Independencia, por calle Laprida (primera cuadra); y por la tarde, el Bus Turístico ofrecerá un City Tour por lugares notables de la ciudad, con partida a las 18 horas, también desde Plaza Independencia. Las inscripciones para ambos paseos se realizan a través de los códigos QR ubicados en la parada de calle Laprida 50 o mediante el formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt