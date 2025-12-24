Secciones
Planes para despedir el año en San Miguel de Tucumán: qué hacer el 28 y 29 de diciembre

La capital ofrece actividades gratuitas para toda la familia este fin de semana, con paseos históricos, ferias, caminatas y espectáculos para despedir diciembre.

Hace 1 Hs

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán presentó una variada agenda de actividades para este fin de semana, será un cierre de año a pura fiesta. Se combinan propuestas culturales, recreativas y al aire libre,  pensadas para locales y turistas que quieran despedir el mes con planes.

Como cada sábado y domingo, se realizarán los tradicionales recorridos en el Bus Turístico SMT, que abarca los principales puntos históricos y culturales de la ciudad. También se harán caminatas guiadas gratuitas.

Los amantes del aire libre, podrán disfrutar de actividades en el Parque 9 de Julio, de ferias de artesanos, emprendedores y gastronómicos que se instalarán en los principales espacios verdes y plazas de la capital.

La agenda incluye títeres y narración de cuentos en la Costanera, una jornada recreativa especialmente pensada para las familias de la zona sur, y diversas actividades culturales, entre las que se destacan espectáculos de folclore frente a la Casa Histórica de la Independencia

Asimismo, las familias podrán disfrutar de obras de teatro infantil a cargo de ReciClara, quien volverá a desplegarse en el Campus Educativo Ambiental, con propuestas vinculadas al cuidado del entorno y la economía circular, con un enfoque educativo y participativo.

Propuesta municipal para cerrar diciembre

Este fin de semana cierra con una agenda colmada de actividades pensadas para disfrutar en familia. A continuación, el detalle de las propuestas programadas para sábado y domingo. Cabe destacar que las actividades son gratuitas y si son al aire libre, se suspenderán por lluvia.

Sábado 27

Caminata guiada por el casco histórico de la capital con punto de encuentro en  Oficina de Información Turística, calle Congreso y Crisóstomo Álvarez a horas 9.30.

Paseos a bordo de bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Se pide llevar DNI.  Los horarios serán de 10 a 13 y de 15 a 20.

Jornada recreativa que incluye una función del payaso Coki, espectáculo de magia y malabarismo. Se llevará a cabo en la intersección de Fortunata García y Bernabé Aráoz. El horario será a las 10.

Se realizará el paseo guiado en el Bus Turístico por el histórico barrio Ciudadela, con paradas en Casa Belgraniana, Plaza Belgrano, ex Mercado de Abasto y el Estadio del Club Atlético San Martín, con salida a las 11 horas desde Plaza Independencia, por calle Laprida (primera cuadra); y por la tarde, el Bus Turístico ofrecerá un City Tour por lugares notables de la ciudad, con partida a las 18 horas, también desde Plaza Independencia. Las inscripciones para ambos paseos se realizan a través de los códigos QR ubicados en la parada de calle Laprida 50 o mediante el formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt

En el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700, se llevará a cabo una obra de teatro infantil a cargo de ReciClara. El personaje compartirá sus aventuras en las Yungas tucumanas con el Monstruo de la Basura y con su amiga Wayka, la tapir. El horario es a las 18 y no se necesita inscripción.

Feria en el Barrio Manantial Sur, 2500 Viviendas, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón. De 18 a 23 horas.

Feria de Emprendedores en el Parque El Provincial, en avenida Roca y Chacabuco. A horas 19.

Feria Paseo gastronómico en el Parque El Provincial, en avenida Roca y 9 de Julio. A horas 19.

Feria gourmet en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción. A horas 19.

Feria de artesanos en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna. A horas 19.

Jornada de títeres y cuentos con Identidad Barrial, en la intersección de avenidas Perón y Costanera. Habrá un taller abierto de creación con material reciclado, espectáculos de títeres y relatos que ponen en valor la identidad barrial y el encuentro comunitario. El horario es a las 19.

Espectáculo de danzas folclóricas a cargo del ballet Sol Naciente frente a la Casa Histórica, en calle Congreso al 100. El horario es a las 20.

Domingo 29

Paseos a bordo de bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Se pide llevar DNI.  Los horarios serán de 10 a 13 y de 15 a 20.

Se realizará el paseo guiado en el Bus Turístico por el histórico barrio Ciudadela, con paradas en Casa Belgraniana, Plaza Belgrano, ex Mercado de Abasto y el Estadio del Club Atlético San Martín, con salida a las 11 horas desde Plaza Independencia, por calle Laprida (primera cuadra); y por la tarde, el Bus Turístico ofrecerá un City Tour por lugares notables de la ciudad, con partida a las 18 horas, también desde Plaza Independencia. Las inscripciones para ambos paseos se realizan a través de los códigos QR ubicados en la parada de calle Laprida 50 o mediante el formulario digital:  https://linktr.ee/busturisticosmt 

Feria en el Barrio Manantial Sur, 2500 Viviendas, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón. De 18 a 23 horas.

Feria de Emprendedores en el Parque El Provincial, en avenida Roca y Chacabuco. A horas 19.

Feria Paseo gastronómico en el Parque El Provincial, en avenida Roca y 9 de Julio. A horas 19.

Feria gourmet en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción. A horas 19.

Feria de artesanos en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna. A horas 19.

En el Parque 9 de Julio, sobre avenida Soldati al 300, estarán los puestos de feriantes emprendedores. El horario será a las 20.

Espectáculo de danzas folclóricas a cargo del Ballet Sol Naciente frente a la Casa Histórica, en calle Congreso al 100. El horario será a las 20.

