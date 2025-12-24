Secciones
No solo Papá Noel: el Grinch recorrió Tafí del Valle y repartió sonrisas en la previa de Navidad

La iniciativa, impulsada por Javier Astorga y su equipo, buscó renovar la magia de las fiestas y cerrar una tradición solidaria de más de 30 años.

Hace 2 Hs

La Navidad también puede sorprender. En Tafí del Valle, y lejos de la imagen clásica de Papá Noel, un personaje inesperado se robó todas las miradas: el Grinch. Con un disfraz llamativo y mucha complicidad con los vecinos, recorrió calles, frenó motos y camionetas, y entregó regalos en una intervención que combinó humor, ternura y espíritu solidario.

La iniciativa fue impulsada por el periodista Javier Astorga, quien explicó a LA GACETA que la idea nació de una búsqueda personal. “Estaba tratando de encontrar nuevamente la magia de la Navidad y encontré la manera”, contó. 

El disfraz, diseñado por Claudia Cavana, fue clave para darle identidad a la propuesta, que rápidamente generó sonrisas y asombro, sobre todo entre los más chicos. Y sí, lejos de desplazar la tradición, el Grinch llegó como un cierre especial. 

Gentileza Javier Astorga Gentileza Javier Astorga

“Esto fue el broche final de nuestro Papá Noel tafinisto, que hace 31 años recorre todo el valle entregando golosinas y, según la época, juguetes”, explicó Astorga. La elección del personaje no fue casual: “Es una figura más actual y los chicos se coparon muchísimo”.

Aunque algunos bebés se asustaron -“por suerte fueron los menos”, aclaró-, el balance fue más que positivo. La escena dejó una sensación compartida: más allá de los regalos, lo importante fue el gesto. “Queríamos llevar alegría, contagiar el espíritu navideño. Tiene más que ver con el acto que con el presente”, resumió.

En paralelo, Tafí del Valle vive días de gran movimiento. Con temperaturas agradables y paisajes imponentes, muchos tucumanos eligieron pasar las fiestas en los Valles. “Navidad suele ser más tranquila que Año Nuevo, pero este año creemos que habrá mucha gente, sobre todo por el clima”, señaló Astorga.

El periodista también destacó los cambios en las costumbres: menos fuegos artificiales, nuevas formas de celebrar y tradiciones que se van transformando con el tiempo. “Antes era común criar un cordero o un lechón para las fiestas. Eso cambió, por cuestiones económicas y también alimenticias”, recordó.

