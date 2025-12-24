Papá Noel llegó al Hospital de Niños: juguetes, sonrisas y esperanza en una Navidad distinta

En un lugar donde nadie quisiera pasar la Navidad, la magia también encontró su camino. Este miércoles por la mañana, Papá Noel recorrió las salas de internación del Hospital de Niños junto a integrantes de la Fundación Juventud Activa de Tafí Viejo, que entregaron cerca de 200 juguetes a pequeños pacientes internados y a sus familias.
La escena, captada por LA GACETA, fue tan simple como conmovedora. Sí, un traje rojo, una bolsa cargada de regalos y chicos que, pese a atravesar momentos difíciles, encontraron una sonrisa inesperada. “Venimos trabajando hace más de tres semanas con una colecta solidaria. Somos jóvenes de Tafí Viejo y queríamos que estos chicos tengan una Navidad distinta”, contó uno de los integrantes de la fundación, integrada por estudiantes secundarios de entre 15 y 17 años.
Además de recibir donaciones, muchos de los juguetes fueron fabricados por los propios voluntarios en talleres de manualidades que funcionan en la fundación. La recorrida incluyó distintas salas del hospital, siempre respetando la intimidad de cada familia y con autorización de las autoridades.
En cada habitación, el ingreso de Papá Noel provocó sorpresa, emoción y, en algunos casos, lágrimas inevitables. “No es lo material, es el gesto, la presencia, la sonrisa”, coincidieron padres y madres que acompañan a sus hijos durante la internación.
Mabel, mamá de Agustín, uno de los niños internados, resumió el sentimiento general. “Es una Navidad distinta, pero estamos muy agradecidos. Estos momentos nos dan fuerza”. Paula, otra mamá, celebró que su hija pudiera recibir el alta antes de la noche: “Hoy, esto también suma esperanza”.
La emoción alcanzó también al personal de salud. Juana, enfermera con 20 años de trabajo en el hospital, no pudo ocultar las lágrimas: “Acá se vive llorando, pero también se vive sanando. La enfermera es todo; mamá, contención, presencia. Estos gestos nos recuerdan por qué elegimos esta profesión”.
Desde Juventud Activa destacaron que la fundación cumplió recientemente su primer año y ya realizó acciones solidarias en geriátricos y otros espacios. “Cuando se quiere, se puede. Esto es puro esfuerzo y voluntad de jóvenes”, remarcaron.