Papá Noel llegó al Hospital de Niños: juguetes, sonrisas y esperanza en una Navidad distinta

La escena, captada por LA GACETA, fue tan simple como conmovedora. Sí, un traje rojo, una bolsa cargada de regalos y chicos que, pese a atravesar momentos difíciles, encontraron una sonrisa inesperada. “Venimos trabajando hace más de tres semanas con una colecta solidaria. Somos jóvenes de Tafí Viejo y queríamos que estos chicos tengan una Navidad distinta”, contó uno de los integrantes de la fundación, integrada por estudiantes secundarios de entre 15 y 17 años.