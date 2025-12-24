Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

Papá Noel llegó al Hospital de Niños: juguetes, sonrisas y esperanza en una Navidad distinta

En la previa de Nochebuena, jóvenes voluntarios de Tafí Viejo llevaron regalos y alegría a las salas de internación.

Hace 2 Hs

En un lugar donde nadie quisiera pasar la Navidad, la magia también encontró su camino. Este miércoles por la mañana, Papá Noel recorrió las salas de internación del Hospital de Niños junto a integrantes de la Fundación Juventud Activa de Tafí Viejo, que entregaron cerca de 200 juguetes a pequeños pacientes internados y a sus familias.

La escena, captada por LA GACETA, fue tan simple como conmovedora. Sí, un traje rojo, una bolsa cargada de regalos y chicos que, pese a atravesar momentos difíciles, encontraron una sonrisa inesperada.  “Venimos trabajando hace más de tres semanas con una colecta solidaria. Somos jóvenes de Tafí Viejo y queríamos que estos chicos tengan una Navidad distinta”, contó uno de los integrantes de la fundación, integrada por estudiantes secundarios de entre 15 y 17 años. 

Además de recibir donaciones, muchos de los juguetes fueron fabricados por los propios voluntarios en talleres de manualidades que funcionan en la fundación. La recorrida incluyó distintas salas del hospital, siempre respetando la intimidad de cada familia y con autorización de las autoridades. 

Papá Noel llegó al Hospital de Niños: juguetes, sonrisas y esperanza en una Navidad distinta

En cada habitación, el ingreso de Papá Noel provocó sorpresa, emoción y, en algunos casos, lágrimas inevitables. “No es lo material, es el gesto, la presencia, la sonrisa”, coincidieron padres y madres que acompañan a sus hijos durante la internación.

Mabel, mamá de Agustín, uno de los niños internados, resumió el sentimiento general. “Es una Navidad distinta, pero estamos muy agradecidos. Estos momentos nos dan fuerza”. Paula, otra mamá, celebró que su hija pudiera recibir el alta antes de la noche: “Hoy, esto también suma esperanza”.

La emoción alcanzó también al personal de salud. Juana, enfermera con 20 años de trabajo en el hospital, no pudo ocultar las lágrimas: “Acá se vive llorando, pero también se vive sanando. La enfermera es todo; mamá, contención, presencia. Estos gestos nos recuerdan por qué elegimos esta profesión”.

Desde Juventud Activa destacaron que la fundación cumplió recientemente su primer año y ya realizó acciones solidarias en geriátricos y otros espacios. “Cuando se quiere, se puede. Esto es puro esfuerzo y voluntad de jóvenes”, remarcaron.

Temas Navidad Hospital Del Niño JesúsPapá Noel
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario
1

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos
2

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Todos para uno y uno para todos
3

Todos para uno y uno para todos

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad
4

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova
5

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova

Colectivos, Asistencia Pública y residuos: cómo funcionarán los servicios municipales en la Capital
6

Colectivos, Asistencia Pública y residuos: cómo funcionarán los servicios municipales en la Capital

Más Noticias
Los regalos navideños de Epic Games: los exitosos juegos que estarán gratis por el período festivo

Los regalos navideños de Epic Games: los exitosos juegos que estarán gratis por el período festivo

Se derrumbó el tanque de agua de un bar en Barrio Sur y generó importantes daños

Se derrumbó el tanque de agua de un bar en Barrio Sur y generó importantes daños

La receta de Paulina Cocina para hacer los mejores sanguchitos de miga: económicos y húmedos

La receta de Paulina Cocina para hacer los mejores sanguchitos de miga: económicos y húmedos

¿Por dónde viaja Papá Noel?: mirá su recorrido en vivo gracias a Google

¿Por dónde viaja Papá Noel?: mirá su recorrido en vivo gracias a Google

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Medio país está en alerta naranja y amarilla por tormentas en vísperas de la Navidad

Medio país está en alerta naranja y amarilla por tormentas en vísperas de la Navidad

Colectivos, Asistencia Pública y residuos: cómo funcionarán los servicios municipales en la Capital

Colectivos, Asistencia Pública y residuos: cómo funcionarán los servicios municipales en la Capital

Efemérides del miércoles 24 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del miércoles 24 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios