De verdugo a refuerzo: la noche en la que Martín Benítez amargó a Atlético Tucumán

La historia había empezado cuesta arriba para el “Rojo”, que venía de caer en Tucumán. En la revancha, Leandro Fernández abrió el marcador a los 15 del primer tiempo y niveló la serie. En el complemento, con el nerviosismo a flor de piel y ambos equipos con 10 por las expulsiones de Nicolás Tagliafico y Yonathan Cabral, apareció Benítez para empujar el 2-0 que sentenció el global 2-1.