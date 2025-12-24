De verdugo a refuerzo: la noche en la que Martín Benítez amargó a Atlético Tucumán

Atlético Tucumán sumó a Martín Benítez como refuerzo y el nombre despierta un recuerdo inevitable en el hincha “decano”. Es que el extremo, hoy del otro lado, fue protagonista de una noche que todavía late en la memoria: la vez que amargó a Atlético en la Copa Sudamericana 2017 con la camiseta de Independiente.
Aquel 12 de septiembre, en Avellaneda, Independiente dio vuelta la serie y se metió en los cuartos de final tras vencer 2-0 al "Decano" en el "Libertadores de América". El gol que selló la clasificación lo marcó Benítez, a los 37 minutos del segundo tiempo, cuando el partido se encaminaba a una definición cargada de tensión.
La historia había empezado cuesta arriba para el “Rojo”, que venía de caer en Tucumán. En la revancha, Leandro Fernández abrió el marcador a los 15 del primer tiempo y niveló la serie. En el complemento, con el nerviosismo a flor de piel y ambos equipos con 10 por las expulsiones de Nicolás Tagliafico y Yonathan Cabral, apareció Benítez para empujar el 2-0 que sentenció el global 2-1.
El partido tuvo, además, dos penales atajados que le agregaron dramatismo: Cristian Lucchetti se lo contuvo a Fernández y Martín Campaña hizo lo propio ante Luis "Pulguita" Rodríguez. Pero el golpe final llegó con el zurdazo de Benítez, entonces una de las promesas del Independiente campeón continental.
Ocho años después, el fútbol vuelve a cruzar los caminos. El jugador que aquella noche fue verdugo del “Decano” ahora defenderá sus colores. Benítez llega a Tucumán con experiencia internacional y un pasado que incluye títulos y recorrido en Brasil. Aquella vez celebró frente a Atlético; desde ahora, la historia cambia de lado. El desafío será transformar un recuerdo incómodo en una nueva ilusión.