Atención Atlético Tucumán: Colace sonríe por la llegada de un extremo que viene de jugar en Brasil

Atlético Tucumán cerró un nuevo refuerzo de experiencia y jerarquía para su plantel: Martín Benítez se convirtió en jugador del “Decano” y firmó contrato hasta diciembre de 2026. A los 31 años, el extremo llega con un recorrido importante a nivel internacional y con títulos en su trayectoria.
Formado en Independiente, Benítez fue parte del recordado plantel que en 2017 conquistó la Copa Sudamericana de la mano de Ariel Holan y que en 2018 se quedó con la Copa Suruga Bank, dos hitos que marcaron una etapa dorada del club de Avellaneda. Tras ese ciclo, el atacante desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol brasileño.
Desde 2020, Benítez actuó en distintos equipos del Brasileirao, con pasos por Vasco da Gama, San Pablo, Gremio, América Mineiro y, más recientemente, Goiás. En su última experiencia, en la Serie B del Brasileirao, disputó nueve partidos, recibió una tarjeta amarilla y una roja.
En números generales, desde su debut profesional, Benítez acumula 294 partidos, con 32 goles y 29 asistencias, estadísticas que reflejan su perfil de extremo ofensivo, con desequilibrio y participación en el juego.
Benítez se mostró ilusionado por el nuevo paso en su carrera
La llegada del futbolista fue anticipada por el propio protagonista a través de sus redes sociales. En una historia publicada en su cuenta de Instagram, Benítez escribió “Allá vamos 2026”, acompañado por dos corazones celestes y blancos, musicalizados con “Hablando a tu corazón”, de Félix Vestre, un guiño directo a su nuevo destino.
Con este refuerzo, Atlético suma un jugador con recorrido internacional, experiencia en competencias de alto nivel y un perfil que apunta a potenciar el frente de ataque en el proyecto deportivo que se avecina.