Atención Atlético Tucumán: Colace sonríe por la llegada de un extremo que viene de jugar en Brasil

Formado en Independiente, Benítez fue parte del recordado plantel que en 2017 conquistó la Copa Sudamericana de la mano de Ariel Holan y que en 2018 se quedó con la Copa Suruga Bank, dos hitos que marcaron una etapa dorada del club de Avellaneda. Tras ese ciclo, el atacante desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol brasileño.