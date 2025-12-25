Así se prepara el poderoso jugo para depurar el estómago después de la cena navideña

En tanto, Lupita detalló la forma de preparar la bebida que consume todas las mañanas, “lleva piña, media manzana, medio pepino, cinco hojas de espinaca, unas ramitas de perejil, un pedazo de perejil y un limón exprimido, una taza de agua, me ha ayudado a desinflamar el estomago y me ha ayudado a bajar un poco de peso”.