Secciones
LA GACETA
SociedadGastronomía

Así se prepara el poderoso jugo para depurar el estómago después de la cena navideña

En la búsqueda por mejorar la salud digestiva y combatir la inflamación abdominal, el jugo verde emerge como un aliado indispensable y natural

Así se prepara el poderoso jugo para depurar el estómago después de la cena navideña Así se prepara el poderoso jugo para depurar el estómago después de la cena navideña
Hace 3 Hs

Pasadas las primeras celebraciones de diciembre, donde el "exceso" suele ser el protagonista, el cuerpo necesita un respiro antes de recibir el Año Nuevo. Estos días previos son la oportunidad ideal para resetear el organismo y buscar un equilibrio saludable. 

Para ayudar en este proceso, la reconocida cocinera Doña Ángela reveló en su canal de YouTube el secreto de un jugo desinflamante que su hija Lupita consume para mejorar la digestión y sentirse más ligera.

La poderosa bebida que ayuda a depurar el estómago después de la cena navideña

Descubrí cómo un jugo verde elaborado con ingredientes naturales como ananá, manzana, pepino, espinaca, perejil y limón puede ser tu solución para calmar la inflamación estomacal.

Ananá: propiedades antiinflamatorias y digestivas

Es reconocida por su contenido de bromelina, una enzima con propiedades antiinflamatorias que pueden aliviar la hinchazón y mejorar la digestión, contribuyendo a la reducción de la inflamación estomacal.

Manzana: fibra y nutrientes digestivos

Es rica en fibra soluble e insoluble, puede actuar como un agente regulador para el sistema digestivo, ayudando a reducir la acidez y a aliviar la inflamación.

Pepino: efecto calmante y diurético

Compuesto principalmente de agua, es conocido por su efecto refrescante y su capacidad diurética, lo que ayuda a eliminar toxinas y reducir la retención de líquidos que puede contribuir a la hinchazón abdominal.

Espinaca y perejil: nutrientes y propiedades antiinflamatorias

Las hojas de espinaca y perejil son ricas en vitaminas, minerales y antioxidantes. Sus propiedades antiinflamatorias pueden ayudar a calmar el tracto digestivo y a reducir la hinchazón.

Limón: equilibrio del PH y estímulo digestivo

Además de agregar sabor, puede equilibrar el pH del cuerpo y estimular la producción de enzimas digestivas, favoreciendo así la digestión adecuada.

El proceso para desinflamar

La preparación del jugo es simple: combina los ingredientes en una licuadora y mezcla hasta obtener una textura suave. El resultado es un jugo refrescante y rico en nutrientes, ideal para consumir como parte de un plan para cuidar tu salud digestiva.

“Hola mi gente, mi hija Lupita les enseñara a preparar un juguito verde”, manifestó Doña Ángela, quien desde agosto de 2019 conquistó a los internautas que comenzaron a seguirla por forma sencilla y fácil preparar recetas desde su natal Ario de Rosales, uno de los municipios del estado de Michoacán.

En tanto, Lupita detalló la forma de preparar la bebida que consume todas las mañanas, “lleva piña, media manzana, medio pepino, cinco hojas de espinaca, unas ramitas de perejil, un pedazo de perejil y un limón exprimido, una taza de agua, me ha ayudado a desinflamar el estomago y me ha ayudado a bajar un poco de peso”.

El jugo verde ofrece una alternativa natural para desinflamar el estómago y promover una digestión saludable. Aunque no reemplaza un diagnóstico médico, puede ser una adición beneficiosa a una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable.

El jugo verde con ananá, manzana, pepino, espinaca, perejil y limón es una opción refrescante y llena de nutrientes que puede ayudarte a desinflamar el estómago y mejorar la salud digestiva. Incorporarlo como parte de tus hábitos alimenticios puede ser un paso hacia una digestión más tranquila y un estómago más feliz.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700
1

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín
2

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA
3

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA

Una organización tucumana viaja al norte de Salta para compartir la Navidad con comunidades indígenas
4

Una organización tucumana viaja al norte de Salta para compartir la Navidad con comunidades indígenas

Recuerdos fotográficos: 2006. Fiestas privadas y chicos en la calle durante la ley de las 4 AM
5

Recuerdos fotográficos: 2006. Fiestas privadas y chicos en la calle durante la ley de las 4 AM

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura
6

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

Más Noticias
El drama de Mirtha Legrand: la decisión de Juana Viale que la dejaría sin temporada en Mar del Plata

El drama de Mirtha Legrand: la decisión de Juana Viale que la dejaría sin temporada en Mar del Plata

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Todos para uno y uno para todos

Todos para uno y uno para todos

Un camionero sintió un pinchazo mientras dormía en la ruta y a los pocos días murió: lo había mordido una yarará

Un camionero sintió un pinchazo mientras dormía en la ruta y a los pocos días murió: lo había mordido una yarará

Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida

Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida

Cómo sigue la salud de Christian Petersen: el nuevo dato que genera optimismo

Cómo sigue la salud de Christian Petersen: el nuevo dato que genera optimismo

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Comentarios