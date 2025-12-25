Así se prepara el poderoso jugo para depurar el estómago después de la cena navideña

Pasadas las primeras celebraciones de diciembre, donde el "exceso" suele ser el protagonista, el cuerpo necesita un respiro antes de recibir el Año Nuevo. Estos días previos son la oportunidad ideal para resetear el organismo y buscar un equilibrio saludable.
Para ayudar en este proceso, la reconocida cocinera Doña Ángela reveló en su canal de YouTube el secreto de un jugo desinflamante que su hija Lupita consume para mejorar la digestión y sentirse más ligera.
La poderosa bebida que ayuda a depurar el estómago después de la cena navideña
Descubrí cómo un jugo verde elaborado con ingredientes naturales como ananá, manzana, pepino, espinaca, perejil y limón puede ser tu solución para calmar la inflamación estomacal.
Ananá: propiedades antiinflamatorias y digestivas
Es reconocida por su contenido de bromelina, una enzima con propiedades antiinflamatorias que pueden aliviar la hinchazón y mejorar la digestión, contribuyendo a la reducción de la inflamación estomacal.
Manzana: fibra y nutrientes digestivos
Es rica en fibra soluble e insoluble, puede actuar como un agente regulador para el sistema digestivo, ayudando a reducir la acidez y a aliviar la inflamación.
Pepino: efecto calmante y diurético
Compuesto principalmente de agua, es conocido por su efecto refrescante y su capacidad diurética, lo que ayuda a eliminar toxinas y reducir la retención de líquidos que puede contribuir a la hinchazón abdominal.
Espinaca y perejil: nutrientes y propiedades antiinflamatorias
Las hojas de espinaca y perejil son ricas en vitaminas, minerales y antioxidantes. Sus propiedades antiinflamatorias pueden ayudar a calmar el tracto digestivo y a reducir la hinchazón.
Limón: equilibrio del PH y estímulo digestivo
Además de agregar sabor, puede equilibrar el pH del cuerpo y estimular la producción de enzimas digestivas, favoreciendo así la digestión adecuada.
El proceso para desinflamar
La preparación del jugo es simple: combina los ingredientes en una licuadora y mezcla hasta obtener una textura suave. El resultado es un jugo refrescante y rico en nutrientes, ideal para consumir como parte de un plan para cuidar tu salud digestiva.
“Hola mi gente, mi hija Lupita les enseñara a preparar un juguito verde”, manifestó Doña Ángela, quien desde agosto de 2019 conquistó a los internautas que comenzaron a seguirla por forma sencilla y fácil preparar recetas desde su natal Ario de Rosales, uno de los municipios del estado de Michoacán.
En tanto, Lupita detalló la forma de preparar la bebida que consume todas las mañanas, “lleva piña, media manzana, medio pepino, cinco hojas de espinaca, unas ramitas de perejil, un pedazo de perejil y un limón exprimido, una taza de agua, me ha ayudado a desinflamar el estomago y me ha ayudado a bajar un poco de peso”.
El jugo verde ofrece una alternativa natural para desinflamar el estómago y promover una digestión saludable. Aunque no reemplaza un diagnóstico médico, puede ser una adición beneficiosa a una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable.
El jugo verde con ananá, manzana, pepino, espinaca, perejil y limón es una opción refrescante y llena de nutrientes que puede ayudarte a desinflamar el estómago y mejorar la salud digestiva. Incorporarlo como parte de tus hábitos alimenticios puede ser un paso hacia una digestión más tranquila y un estómago más feliz.