Salarios de empleados de comercio de enero 2026: cuánto cobrarán con el nuevo bono

Las cámaras del sector aprobaron un acuerdo que incluye una nueva suma no remunerativa y mantiene la acordada en las paritarias anteriores.

Salarios de empleados de comercio de enero 2026: cuánto cobrarán con el nuevo bono Foto: Mundo Gremial
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

El fin de semana, las agrupaciones que nuclean a los empleados de comercio del país, dieron a conocer la homologación del último acuerdo salarial. Las autoridades del rubro indicaron que los trabajadores gozarán de un bono durante los próximos meses. Este monto extra será de carácter no remunerativo y terminará por incorporarse a los salarios mínimos a partir de abril.

Empleados de comercio: quiénes lo recibirán y de cuánto es el nuevo bono de fin de año

Con la última suma no remunerativa anunciada, los trabajadores del comercio recibirán dos bonos en enero de 2026. Uno, corresponde al acuerdo paritario anterior y tiene un valor de $60.000 y, el segundo, forma parte del último acuerdo, tiene un valor de $40.000 y se pagará durante enero, febrero y marzo de 2026. En abril se incorporará al salario básico.

Los montos de carácter no remunerativo habitualmente no se integran al salario básico. En este sentido, no son tomados al momento de calcular aportes, contribuciones, aguinaldo, vacaciones, horas extras ni indemnizaciones. Pero las paritarias lograron que estos bonos sean incorporados con posterioridad a los salarios básicos. Esto implica que los sueldos recibirán esta suma de forma definitiva en algunos meses.

Cuánto cobrarán en enero 2026 los empleados de comercio

Los empleados de comercio recibirán, en total, $100.000 extra en el primer trimestre de 2026. Estos son los montos para cada categoría, según la tarea a la que se dediquen.

Maestranza

- A: $1.155.795

- B: $1.158.852

- C: $1.169.560

Administrativo

- A: $1.167.268

- B: $1.171.860

- C: $1.176.448

- D: $1.190.218

- E: $1.201.690

- F: $1.218.519

Cajeros

- A: $1.171.091

- B: $1.176.448

- C: $1.183.333

Auxiliar

- A: $1.171.091

- B: $1.178.740

- C: $1.203.985

Auxiliar especializado

- A: $1.180.274

- B: $1.194.041

Vendedor

- A: $1.171.091

- B: $1.194.044

- C: $1.201.690

- D: $1.218.519

