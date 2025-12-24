Salarios de empleados de comercio de enero 2026: cuánto cobrarán con el nuevo bono

El fin de semana, las agrupaciones que nuclean a los empleados de comercio del país, dieron a conocer la homologación del último acuerdo salarial. Las autoridades del rubro indicaron que los trabajadores gozarán de un bono durante los próximos meses. Este monto extra será de carácter no remunerativo y terminará por incorporarse a los salarios mínimos a partir de abril.