Proviene de una familia de jugadores de hockey, su hermano fue campeón del mundo, y disputará el Argentino de Selecciones Sub-19 con Tucumán

“A principios de año hubo una concentración regional acá y ahí habíamos hablado un poco. Pero todavía era muy chico para entrar a una concentración Sub-21. Después de que jugué el Sub-16 en Buenos Aires me llegó la noticia de que iba a estar. Me la tomé de sorpresa; nunca pensé que iba a estar con 15 años en una concentración Sub-21”, sostiene Dulor, antes de contar detalles de esa primera experiencia concentrando con el seleccionado nacional. “La primera semana fue dura porque aparte de la diferencia de edad están los mejores jugadores del país. El juego es diferente; es todo más rápido y tenés que moverte diferente. La primera semana fue de aprender y sirvió para acoplarse al grupo; en la segunda ya se me fue dando todo un poco mejor”, analiza.