Cómo calcular los sándwiches de miga para la cena de Navidad

La inclusión de alternativas vegetarianas garantiza que todos los comensales participen de la comida sin exclusiones. Para conservar la calidad del pan y evitar que los bordes adquieran una textura rígida, conviene mantener los sándwiches refrigerados hasta el instante previo a su consumo. Asimismo, el uso de un paño levemente humedecido o papel film protege la humedad natural del producto frente a la exposición al aire.