Cómo calcular los sándwiches de miga para la cena de Navidad

Esta comida conquista a grandes y chicos, rinde un montón y es el picoteo ideal mientras se espera el plato principal o el brindis de medianoche.

Cómo calcular los sándwiches de miga para la cena de Navidad Fuente: Cucinare.net
Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

La cena de Navidad llega en la brevedad. Cada año, hay un plato en la mesa que se lleva todas las miradas, el sándwich de miga. Esta comida conquista a grandes y chicos, rinde un montón y es el picoteo ideal mientras se espera el plato principal o el brindis de medianoche.

En cada evento surge la duda de los anfitriónes: ¿cuántos hay que comprar para que nadie se quede con hambre pero tampoco sobren cinco docenas? Aunque no es una ciencia exacta, existen reglas simples para calcular cuánto preparar.

Cómo se calcula cuántos sándwiches de miga preparar para la cena de Navidad

Para una planificación adecuada en la cena de Navidad, la recomendación estándar sugiere calcular entre 2 y 3 sándwiches de miga por cada asistente, siempre que existan otros platos disponibles. Esta cifra permite que los invitados disfruten del aperitivo sin perder el apetito para el resto del menú principal o el brindis posterior.

No obstante, si estos sándwiches representan la pieza central del catering o el componente principal de la picada, resulta conveniente aumentar la cantidad a 4 o 5 unidades por persona. De este modo, el anfitrión garantiza que el suministro resulte suficiente para todos, evitando la falta de alimento sin generar un excedente excesivo tras la celebración.

Consejos para que los sándwiches de miga no se sequen

La diversidad de rellenos constituye el factor principal para presentar una mesa generosa que satisfaga a cada invitado. Si bien los clásicos de jamón y queso resultan imprescindibles, la inclusión de opciones con mayor contenido proteico, tales como pollo o atún, contribuye a una sensación de saciedad más rápida, mientras que el uso de vegetales y huevo aporta frescura y una estructura más voluminosa a cada pieza.

La inclusión de alternativas vegetarianas garantiza que todos los comensales participen de la comida sin exclusiones. Para conservar la calidad del pan y evitar que los bordes adquieran una textura rígida, conviene mantener los sándwiches refrigerados hasta el instante previo a su consumo. Asimismo, el uso de un paño levemente humedecido o papel film protege la humedad natural del producto frente a la exposición al aire.

En caso de requerir el traslado de la comida a otro domicilio, el empleo de bandejas sólidas facilita la manipulación y previene daños en la estructura del pan. Ante temperaturas elevadas, el uso de conservadoras con geles refrigerantes asegura que los alimentos permanezcan en condiciones óptimas de seguridad y sabor hasta el momento del brindis.

