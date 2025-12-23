Victoria Villarruel alertó por la falta de fondos en el Senado: "Estamos en rojo"

El espacio, situado en el tercer piso del edificio, generó cuestionamientos desde algunos sectores religiosos no católicos. Frente a esas críticas, la vicepresidenta defendió la iniciativa y sostuvo que se trata de un ámbito de recogimiento espiritual en un lugar donde se toman decisiones de alto impacto institucional. Además, adelantó que con el tiempo se incorporarán advocaciones representativas de distintas provincias.