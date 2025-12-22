Maduro comparó a los EEUU con "piratas y corsarios" por la captura de los buques petroleros

En un video difundido a través de sus redes sociales, Maduro estableció una distinción histórica para calificar la estrategia de Washington. "Los piratas eran grupos privados que robaban en los mares; los corsarios, en cambio, eran piratas contratados por un estado imperial", explicó. Bajo esta premisa, el líder chavista denunció que Venezuela enfrenta una "campaña de agresión" que incluye desde terrorismo psicológico hasta la "piratería de corsarios" contra el crudo venezolano.