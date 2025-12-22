Maduro comparó a los EEUU con "piratas y corsarios" por la captura de los buques petroleros

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó una dura crítica contra el gobierno de los Estados Unidos, al comparar las recientes operaciones para capturar petroleros en el Caribe con las prácticas de piratería de los siglos pasados.
En un video difundido a través de sus redes sociales, Maduro estableció una distinción histórica para calificar la estrategia de Washington. "Los piratas eran grupos privados que robaban en los mares; los corsarios, en cambio, eran piratas contratados por un estado imperial", explicó. Bajo esta premisa, el líder chavista denunció que Venezuela enfrenta una "campaña de agresión" que incluye desde terrorismo psicológico hasta la "piratería de corsarios" contra el crudo venezolano.
Para reforzar su argumento, Maduro apeló a la historia colonial, al citar a la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas (fundada en 1728). Según el mandatario, aquella institución buscaba controlar el comercio y la riqueza del país, de forma similar a lo que hoy intentan las "sanciones gringas".
"Una revolución profunda"
Pese al escenario de tensión, Maduro intentó mostrar una imagen de fortaleza y normalidad interna. Aseguró que Venezuela derrotó estas agresiones durante las últimas 25 semanas y ratificó que el país está preparado para "acelerar una revolución profunda".
El mandatario se enfocó en el clima festivo de fin de año. "Nadie empañará las navidades del pueblo", dijo. Además destacó la presencia de "miles de personas" en las calles. Con un tono triunfalista, cerró su mensaje con miras al futuro: "Navidades 2025 y buen año 2026".