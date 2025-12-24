Secciones
Anunciaron a los ganadores del II Premio Aguacero de Poesía Joven

Un envión para escritores emergentes.

Hace 6 Hs

Aguacero Ediciones y la Fundación para el Arte Contemporáneo de Tucumán (FACT) dieron a conocer el fallo del II Premio Aguacero de Poesía Joven, un concurso orientado a abrir un espacio de publicación experimental para autoras y autores emergentes. No fue sencilla la misión para el jurado, integrado por los artistas tucumanos Mariano Martínez, Sofía de la Vega y Juan Lix Klett, ya que fueron 429 los manuscritos recibidos, provenientes de 21 provincias. La cifra confirma el alcance federal de la convocatoria y la vitalidad de la poesía joven contemporánea.

El primer premio fue otorgado a “Azúcar sintáctico”, de Gabina Luz Bianchi (Rosario, 1994), poeta y licenciada en Ciencias de la Computación. El jurado destacó la originalidad y solidez de una propuesta formalmente innovadora, que trabaja la noción de realidades simuladas como condición de la experiencia contemporánea, articulando pensamiento abstracto y experiencia cotidiana en una escritura exigente y sensible.

El segundo premio fue concedido a “Carne para la luz, de Maximiliano Buss Kopp (Pedro Luro, Provincia de Buenos Aires, 1994). Se valoró especialmente la claridad del desarrollo y la consistencia de una reflexión poética centrada en el trabajo como forma de sacrificio y en el desgaste del cuerpo en la tarea, sostenida por una voz firme y concentrada.

Asimismo, el jurado decidió otorgar una Mención Especial a “Serigrafías”, de Francisco Rapalo (San Guillermo, Santa Fe, 1993), un libro de poesía biográfica y coral que reescribe la figura de Andy Warhol, poniendo en tensión identidad, deseo, exposición y memoria en el marco de una cultura atravesada por la imagen y el mercado. Los libros premiados serán editados por Aguacero Ediciones durante 2026.

