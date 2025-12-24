Anunciaron a los ganadores del II Premio Aguacero de Poesía Joven

Aguacero Ediciones y la Fundación para el Arte Contemporáneo de Tucumán (FACT) dieron a conocer el fallo del II Premio Aguacero de Poesía Joven, un concurso orientado a abrir un espacio de publicación experimental para autoras y autores emergentes. No fue sencilla la misión para el jurado, integrado por los artistas tucumanos Mariano Martínez, Sofía de la Vega y Juan Lix Klett, ya que fueron 429 los manuscritos recibidos, provenientes de 21 provincias. La cifra confirma el alcance federal de la convocatoria y la vitalidad de la poesía joven contemporánea.