Pueden faltar cosas en la mesa esta noche, pero no el pan dulce

A fines del siglo XIX y comienzos del XX, el panettone cruzó el océano de la mano de los inmigrantes italianos y se instaló en la mesa argentina. Con el tiempo, dejó de ser una receta exclusiva de colectividades para transformarse en un símbolo de la Navidad en todo el país. En Argentina, el pan dulce adoptó características propias y se volvió un producto masivo, presente tanto en panaderías de barrio como en grandes mesas familiares.