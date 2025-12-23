Catalán dejó claro que no sumará por sumar

“Vísteme despacio que estoy apurado”. Con esa conocida frase atribuida a Napoleón, Lisandro Catalán dejó un mensaje político nítido: La Libertad Avanza en Tucumán no está en carrera por acumular nombres, sino por construir un proyecto serio con los mejores tucumanos.
El presidente de La Libertad Avanza Tucumán fue contundente al marcar una línea interna y externa. Señaló que no hay lugar para quienes se acercan únicamente con la intención de renovar bancas o asegurarse cargos. “No nos interesa sumar por sumar”, repiten en su entorno, dejando en claro que el criterio es el prestigio, la trayectoria y el compromiso real con un cambio profundo.
En los últimos meses, Catalán avanzó en esa dirección con incorporaciones que buscan fortalecer el proyecto de cara a 2027. Entre ellas, se destaca la adhesión del intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, así como la del ex capitán de Los Pumas, Pablo Garretón, figuras con reconocimiento público y peso propio.
El mensaje es claro: La Libertad Avanza Tucumán apuesta a construir con tiempo, coherencia y convicción, priorizando calidad por sobre cantidad. Bajo esa lógica, el espacio comienza a trazar el camino hacia 2027, con una estrategia que busca diferenciarse de las viejas prácticas de la política tradicional y poner el foco en un cambio verdadero.