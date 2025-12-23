Secciones
Catalán dejó claro que no sumará por sumar

En los últimos meses, avanzó en esa dirección con incorporaciones que buscan fortalecer el proyecto de cara a 2027.

Lisandro Catalán lidera el espacio libertario en Tucumán. Lisandro Catalán lidera el espacio libertario en Tucumán. ARCHIVO
Hace 3 Hs

“Vísteme despacio que estoy apurado”. Con esa conocida frase atribuida a Napoleón, Lisandro Catalán dejó un mensaje político nítido: La Libertad Avanza en Tucumán no está en carrera por acumular nombres, sino por construir un proyecto serio con los mejores tucumanos.

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán fue contundente al marcar una línea interna y externa. Señaló que no hay lugar para quienes se acercan únicamente con la intención de renovar bancas o asegurarse cargos. “No nos interesa sumar por sumar”, repiten en su entorno, dejando en claro que el criterio es el prestigio, la trayectoria y el compromiso real con un cambio profundo.

En los últimos meses, Catalán avanzó en esa dirección con incorporaciones que buscan fortalecer el proyecto de cara a 2027. Entre ellas, se destaca la adhesión del intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, así como la del ex capitán de Los Pumas, Pablo Garretón, figuras con reconocimiento público y peso propio.

El mensaje es claro: La Libertad Avanza Tucumán apuesta a construir con tiempo, coherencia y convicción, priorizando calidad por sobre cantidad. Bajo esa lógica, el espacio comienza a trazar el camino hacia 2027, con una estrategia que busca diferenciarse de las viejas prácticas de la política tradicional y poner el foco en un cambio verdadero.

Temas TucumánLisandro Catalán
La Libertad Avanza Tucumán anunció que suma a sus filas al ex jugador de Los Pumas Pablo Garretón

Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario
“Todo esto es una operación política”, dijo el secretario de Energía denunciado
Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación
Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal
Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio
Cristofer Brito: “Después de las 18 del 24, hay alerta por tormentas que se extenderán hasta la madrugada del 25 en Tucumán”
Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: sigue con tratamiento antibiótico endovenoso y seguirá internada

Jaldo pidió modernizar las leyes laborales y respaldó la decisión de no vetar el Presupuesto 2026

Escándalo en Andis: un ex funcionario negó las coimas y acusó a su jefe de tener la suma del poder

“Todo esto es una operación política”, dijo el secretario de Energía denunciado

Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario

Yerba Buena y Concepción avanzan con posturas diferentes sobre la regularización de las motos de app

Lanzan el debate sobre cómo debe ser San Miguel de Tucumán en el futuro

Tucumán tendrá una ley de ética sobre el uso de inteligencia artificial

