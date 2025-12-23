Catalán dejó claro que no sumará por sumar

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán fue contundente al marcar una línea interna y externa. Señaló que no hay lugar para quienes se acercan únicamente con la intención de renovar bancas o asegurarse cargos. “No nos interesa sumar por sumar”, repiten en su entorno, dejando en claro que el criterio es el prestigio, la trayectoria y el compromiso real con un cambio profundo.