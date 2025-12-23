Cómo estará el clima en el sur del país en la víspera de Navidad

La llegada de la Nochebuena es uno de los momentos más esperados del año para el reencuentro familiar, y el clima se vuelve el factor decisivo para definir si el brindis será bajo las estrellas o a resguardo. Para este miércoles 24 de diciembre, el sur de la Argentina presenta un escenario de contrastes marcados: mientras el norte de la región disfrutará de temperaturas estivales, el extremo austral recibirá la Navidad con condiciones casi invernales y ráfagas de viento que pondrán a prueba cualquier celebración al aire libre.