Cómo estará el clima en el sur del país en la víspera de Navidad

La llegada de la Nochebuena es uno de los momentos más esperados del año para el reencuentro familiar, y el clima se vuelve el factor decisivo para definir si el brindis será bajo las estrellas o a resguardo. Para este miércoles 24 de diciembre, el sur de la Argentina presenta un escenario de contrastes marcados: mientras el norte de la región disfrutará de temperaturas estivales, el extremo austral recibirá la Navidad con condiciones casi invernales y ráfagas de viento que pondrán a prueba cualquier celebración al aire libre.
La Pampa: ideal para la mesa afuera
En Santa Rosa y gran parte del territorio pampeano, el clima será el aliado perfecto para quienes planean cenar en el jardín. La tarde será calurosa, con una máxima que alcanzará los 33°C (pudiendo tocar picos de 35°C en zonas aisladas). La probabilidad de lluvias es nula (0%), asegurando una noche despejada. El único detalle a considerar será el viento del sector sur, con ráfagas de entre 40 y 50 km/h que refrescarán el ambiente, dejando el termómetro en unos placenteros 24°C a la hora del brindis.
Neuquén y Río Negro: calor y viento en el Alto Valle
El norte patagónico vivirá una Nochebuena de pleno verano. En la ciudad de Neuquén y los valles rionegrinos, la máxima escalará hasta los 31°C. No se esperan lluvias, pero sí una intensificación del viento del sudoeste hacia el final del día, con ráfagas que podrían rondar los 60 km/h. En la costa, ciudades como Viedma tendrán una máxima de 26°C y un marcado descenso térmico nocturno hacia los 15°C, ideal para quienes prefieren una velada fresca.
Chubut: vientos persistentes y buen tiempo
Para la zona de Comodoro Rivadavia y la costa chubutense, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada de buen tiempo con nubosidad variable. Si bien la máxima llegará a los 25°C, el viento del sudoeste será el gran protagonista con ráfagas de hasta 50 km/h. Con una mínima nocturna de 15°C y nula probabilidad de lluvia, el abrigo ligero será indispensable para quienes decidan festejar al exterior.
Santa Cruz: alerta por ráfagas intensas
En el sur de Santa Cruz, el panorama será más complejo. En Río Gallegos, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura será baja, con una máxima de apenas 14°C. Lo más destacado es la alerta por vientos muy fuertes, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h. Dada la inestabilidad y el frío (alrededor de 11°C a medianoche), la recomendación es organizar la cena bajo techo.
Tierra del Fuego: una navidad fría y húmeda
En Ushuaia y el resto de la isla, la Navidad se recibirá con un clima riguroso. Se esperan lluvias aisladas y chaparrones (probabilidad del 40%) y una temperatura máxima de solo 9°C. Hacia la hora del brindis, el termómetro podría caer hasta los 4°C, acompañado de ráfagas de viento de hasta 75 km/h. En el "Fin del Mundo", la Nochebuena será puertas adentro y con calefacción encendida.