Cómo estará el clima en el centro del país en la víspera de Navidad

La llegada de la Nochebuena es uno de los momentos más esperados del año en Argentina, y el clima siempre juega un papel fundamental en la organización de la tradicional cena familiar. Para este miércoles 24 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional prevé condiciones variables en la región central del país, con un marcado contraste entre el calor agobiante de la tarde y la inestabilidad que podría afectar el brindis de medianoche en varias localidades.