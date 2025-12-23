Cómo estará el clima en el centro del país en la víspera de Navidad

La llegada de la Nochebuena es uno de los momentos más esperados del año en Argentina, y el clima siempre juega un papel fundamental en la organización de la tradicional cena familiar. Para este miércoles 24 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional prevé condiciones variables en la región central del país, con un marcado contraste entre el calor agobiante de la tarde y la inestabilidad que podría afectar el brindis de medianoche en varias localidades.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores
En la Capital Federal y el Área Metropolitana, la jornada comenzará con un ambiente cálido y cielo algo nublado. Sin embargo, la atención debe centrarse en lo que sucederá hacia el final del día. Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance una máxima de 34°C, lo que anticipa una tarde sofocante.
Hacia la noche, la probabilidad de precipitaciones aumenta significativamente, situándose en un rango del 10-40%. Esto indica una probabilidad "muy baja" a "baja" según la escala oficial, pero lo suficientemente presente como para tener un plan B bajo techo. La temperatura al momento de la cena descenderá a unos agradables 23°C, con vientos predominantes del sector norte y noreste.
Córdoba: Alerta por tormentas
La provincia de Córdoba presenta el escenario más inestable de la región central. Para la ciudad de Córdoba Capital, el pronóstico para la tarde del 24 indica una máxima de 35°C. No obstante, la probabilidad de precipitaciones para la tarde y noche asciende considerablemente, ubicándose entre un 10% y un 70%.
Bajo la clasificación del SMN, esto representa una probabilidad "baja" a "media" de lluvias. El cielo se mantendrá mayormente nublado y el viento rotará desde el sector sur hacia la noche, lo que podría traer un alivio térmico, situando el termómetro en 21°C para la hora del brindis. Se recomienda a los cordobeses estar atentos a posibles alertas a corto plazo.
Santa Fe y Rosario: Entre el calor y la inestabilidad
En la provincia de Santa Fe, el panorama es similar. En la ciudad de Santa Fe, se espera una tarde calurosa con una máxima de 35°C. La probabilidad de lluvias para la noche se sitúa entre el 40% y el 70%, lo que se categoriza como una probabilidad "media". La temperatura nocturna rondará los 26°C.
Por su parte, en Rosario, el termómetro también escalará hasta los 34°C durante la tarde. Las condiciones de inestabilidad son idénticas a las de la capital provincial, con una probabilidad de precipitaciones del 10-40% para la noche. Un dato a tener en cuenta en esta zona son las ráfagas de viento, que podrían alcanzar los 42-50 km/h provenientes del sector este.
La Pampa: Nochebuena ventosa pero seca
Hacia el oeste de la región central, en Santa Rosa, el clima parece ser más benévolo para quienes prefieren armar la mesa afuera. Aunque la tarde será calurosa, con una máxima de 33°C, la probabilidad de precipitaciones para la noche es nula (0%).
Sin embargo, el factor a considerar en la capital pampeana será el viento. Se esperan ráfagas importantes del sector sur que podrían oscilar entre los 42 y 50 km/h. La temperatura para el momento de la cena será de 24°C, ideal para disfrutar al aire libre, siempre y cuando se aseguren los manteles y objetos livianos ante las ráfagas de viento.