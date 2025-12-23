Polémica en puerta: el problema judicial que tuvo el nuevo refuerzo de Atlético Tucumán

Mientras el mercado de pases en el fútbol argentino empieza a tomar color, en Atlético Tucumán la novedad no pasa solo por lo futbolístico. Es que Martín Benítez, nuevo futbolista de los de 25 de Mayo y Chile, es un nombre de jerarquía pero que también llega con una alta carga mediática, ya que formó parte de un grave episodio en el año 2014.