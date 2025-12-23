Secciones
Polémica en puerta: el problema judicial que tuvo el nuevo refuerzo de Atlético Tucumán

Martín Benítez, que se convirtió en jugador del “Decano”, estuvo involucrado hace algunos años en la causa por abuso sexual donde fue condenado su compañero Alexis Zárate.

EN EL RECTÁNGULO. Benítez demostró su calidad dentro del campo de juego en Independiente, Gremio, Vasco da Gama y Sao Paulo, entre otros. EN EL RECTÁNGULO. Benítez demostró su calidad dentro del campo de juego en Independiente, Gremio, Vasco da Gama y Sao Paulo, entre otros.
Hace 31 Min

Mientras el mercado de pases en el fútbol argentino empieza a tomar color, en Atlético Tucumán la novedad no pasa solo por lo futbolístico. Es que Martín Benítez, nuevo futbolista de los de 25 de Mayo y Chile, es un nombre de jerarquía pero que también llega con una alta carga mediática, ya que formó parte de un grave episodio en el año 2014.

Giuliana Peralta, quien era su novia en aquel entonces, denunció que mientras Benítez dormía a su lado, Alexis Zárate (también jugador de Independiente) la había violado.

Si bien el volante fue investigado por encubrimiento y falso testimonio, no fue condenado. La víctima había declarado en el juicio que, en los días posteriores al hecho, el mediocampista intentó por todos los medios que ella desistiera de hacer la denuncia “para no tener más problemas con el club”.

En aquel momento, Independiente decidió licenciarlo, pero unos días después se reincorporó al no estar imputado por violación; continuó su carrera en el “Rojo”, fue figura en la obtención de la Copa Sudamericana en 2017 (casi en simultáneo Zárate era condenado a seis años de prisión) y luego pasó al fútbol brasileño.

La última controversia a su alrededor se dio en 2018, cuando en un video institucional del club de Avellaneda su rostro era uno de los que aparecían pidiendo por la igualdad en el Día de la Mujer, desatando numerosas críticas en redes sociales y por parte de organizaciones feministas.

