“Diablito” Echeverri, sin regreso a River: su futuro apunta a Europa

Tras rescindir anticipadamente su préstamo en el Bayer Leverkusen y regresar al Manchester City, el joven talentoso surgido de las inferiores de River Plate no volverá al club argentino en este mercado de pases.

El futuro de Claudio “Diablito” Echeverri, la joya de las divisiones inferiores de River Plate que emigró al Manchester City, ha quedado definido en el viejo continente: no regresará a Núñez en este mercado de pases.

El mediocampista de 19 años interrumpió de forma anticipada su préstamo en el Bayer Leverkusen, club donde venía sumando pocos minutos y no logró consolidarse como titular.

Según confirmó la prensa europea, su regreso al City fue acordado para enero, con la intención del club inglés de buscarle otra oportunidad para competir en Europa.

Aunque se especuló con la posibilidad de un retorno temporal a River Plate, la postura de Josep "Pep" Guardiola y la dirigencia del Manchester City fue clara: el argentino debe seguir su proceso en el fútbol europeo.

En ese sentido, el Girona FC, club que forma parte del mismo grupo inversor que el City, aparece como el destino más probable para un nuevo préstamo en la temporada 2026. 

Además, el Diablito busca continuidad en cancha con la mira puesta en el Mundial 2026, un objetivo que su agente resumió con claridad: “Claudio necesita jugar porque tiene chances de ser considerado para ir al Mundial con la Selección Argentina”.

