La producción de bioetanol, uno de los sectores que impulsaron el nivel de actividad agropecuaria

El subíndice IACA-Cultivos, que mide la actividad de producción de granos a partir del avance mensual de labores agrícolas, registró en noviembre una variación mensual desestacionalizada del 5%, acumulando dos meses consecutivos de subas. Este comportamiento reflejó el avance de la cosecha de trigo y cebada, junto con la siembra de soja, maíz, sorgo y girasol. El crecimiento mensual se explicó principalmente por el avance de la cosecha de trigo en regiones del norte y centro del país, en un contexto de mayor superficie sembrada del cereal. En cuanto a las siembras, se observó un aporte relevante del girasol, mientras que la implantación de maíz, soja y sorgo mostró demoras asociadas a excesos hídricos en distintas regiones.