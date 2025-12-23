Jaldo pidió modernizar las leyes laborales y respaldó la decisión de no vetar el Presupuesto 2026

El mandatario aclaró que una actualización normativa no implica retroceder en conquistas sociales. “No significa quitar derechos, sino consolidarlos y avanzar en una modernización”, explicó, y, en esa linea, puso como ejemplo el impacto de la tecnología en la producción: desde la mecanización de la cosecha de caña hasta el uso de robots en la industria automotriz. “Si avanza la tecnología, ¿qué va a pasar con nuestra gente? Por eso hay que buscar un equilibrio”, planteó.