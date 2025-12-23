Secciones
Tucumán impulsa festejos sin ruido: cómo afecta la pirotecnia sonora a personas con hipersensibilidad sensorial

Un especialista en neurodesarrollo advierte que los ruidos intensos pueden provocar crisis de ansiedad, miedo y conductas difíciles de manejar, especialmente en niños con autismo.

Hace 1 Hs

Con la llegada de las fiestas, el uso de pirotecnia sonora vuelve a instalarse como un tema sensible. Desde el Ministerio de Salud de la Provincia se impulsa, un año más, la campaña “Más empatía, menos ruido”, con el objetivo de desalentar el uso de fuegos artificiales con estruendo y promover festejos inclusivos. 

Sobre esta problemática se refirió en LG Play Juan Pablo Molina, director del Centro Provincial de Atención del Neurodesarrollo Infantil. “El eje de la campaña está puesto principalmente en la protección de los niños, sobre todo aquellos que tienen diagnóstico de autismo, están en evaluación o presentan dificultades en el procesamiento sensorial”, explicó. 

En ese sentido, remarcó que los ruidos de la pirotecnia se caracterizan por ser impredecibles, de alta intensidad y prolongados, especialmente durante la medianoche, lo que suele generar reacciones difíciles de manejar. El especialista señaló que muchos chicos con trastornos del neurodesarrollo presentan hipersensibilidad auditiva, una condición que puede desencadenar crisis de ansiedad, miedo intenso, conductas disruptivas e incluso autoagresiones. 

“No todos los niños con autismo tienen hipersensibilidad auditiva, pero cuando está presente, las fiestas se viven de una manera muy distinta para esas familias”, sostuvo.

Molina explicó que el impacto no se limita solo al momento del ruido. “Después de un episodio así, algunos chicos quedan en estado de alerta, con miedo a que vuelva a suceder. A veces asocian otras situaciones -como reuniones familiares, cumpleaños o lugares con mucha gente- con esa experiencia previa, aunque no haya ruidos fuertes”, detalló.

Además, advirtió que en muchos casos los niños no cuentan con herramientas de lenguaje o comprensión suficientes como para entender que el peligro ya pasó o que se encuentran en un entorno seguro, lo que dificulta la vuelta a la normalidad y puede impedir que continúe la celebración.

El director del Centro Provincial destacó la importancia de la empatía social y celebró los gestos solidarios que se repiten en algunos barrios. “Escucho relatos muy valiosos de vecinos que, sabiendo que en la cuadra vive un niño con autismo, deciden no tirar pirotecnia y se lo comunican a la familia. Esos gestos muestran que la sociedad va tomando conciencia”, afirmó.

