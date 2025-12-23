Tucumán impulsa festejos sin ruido: cómo afecta la pirotecnia sonora a personas con hipersensibilidad sensorial

El director del Centro Provincial destacó la importancia de la empatía social y celebró los gestos solidarios que se repiten en algunos barrios. “Escucho relatos muy valiosos de vecinos que, sabiendo que en la cuadra vive un niño con autismo, deciden no tirar pirotecnia y se lo comunican a la familia. Esos gestos muestran que la sociedad va tomando conciencia”, afirmó.