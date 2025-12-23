Todos los detalles de la promo de fin de año de LA GACETA: suscripción digital y el sorteo de un iPhone 17 Pro

Con una propuesta pensada para cerrar el año con beneficios y premios, LA GACETA lanzó una promoción especial de Navidad que invita a los tucumanos a suscribirse a la edición digital del diario y participar del sorteo de un iPhone 17 Pro.
En Mendoza al 700, un equipo de Marketing del diario se instaló para brindar información y realizar las suscripciones en el momento. Allí, los interesados pueden acceder a una suscripción digital a precio promocional, fijado en $4.999 mensuales durante 12 meses, que incluye además la membresía al Club LA GACETA.
“Estamos invitando a todos los lectores a acercarse y aprovechar esta promo especial de Navidad. Es un precio fijo por un año y, además, quienes se suscriban participan automáticamente del sorteo de un iPhone 17 Pro”, explicó una integrante del equipo comercial del diario.
Como incentivo adicional, quienes realicen la suscripción en el lugar reciben un obsequio de Papas Tafí, pensado para compartir durante las fiestas. El sorteo del smartphone -modelo iPhone 17 Pro de 256 GB- se realizará el 9 de enero, entre todos los suscriptores que adhieran a la promoción.
Desde la organización destacaron que el trámite es rápido y sencillo. Solo se requiere DNI, un correo electrónico y una tarjeta de crédito o débito, y la gestión demora menos de cinco minutos. La tarjeta del Club LA GACETA puede enviarse al domicilio del suscriptor o retirarse en la sede del diario, en Mendoza 654.
La acción de hoy se extenderá hasta las 13.30, aunque desde el área de Marketing anticiparon que la propuesta podría repetirse ante la alta demanda. Una oportunidad para acceder a la información digital de LA GACETA, sumar descuentos exclusivos del Club y comenzar el 2025 con la chance de estrenar un iPhone de última generación.