Úbeda: la reunión con la dirigencia se dilata y crecen las dudas sobre quién será el técnico de Boca en 2026

Cuando el mes pasado todo era color de rosa en el mundo Boca luego de un año turbulento y la gente se ilusionaba con el título, Claudio Úbeda tomó una decisión que cambió el panorama. Quedar eliminado frente a Racing en La Bombonera tras sacar de la cancha a Exequiel Zeballos sembró dudas sobre una continuidad que estaba casi asegurada hasta aquel día.
Si bien esos rumores se fueron reduciendo a medida que avanzaron los días, lo cierto es que hasta hoy no hubo ningún gesto de la directiva en ese sentido. El “Sifón” y su cuerpo técnico siguen esperando una reunión que los confirme en el cargo, pero esta por ahora no llegó.
Los números fríos lo acompañan, pero la gente no olvida
Luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Claudio Úbeda tomó las riendas del equipo y le fue bien. De ocho partidos dirigidos, ganó seis y perdió dos, lo que da una efectividad del 75%.
Pero la sensación que quedó en el hincha es la del último encuentro, y en una encuesta realizada por el portal de TyC Sports, se conoció que el 65% de los simpatizantes prefieren que el club dé un volantazo y cambie al cuerpo técnico.
Ya sin Borja, Boca va por Alexis Cuello
Tras el final de la novela con el atacante colombiano, la dirigencia encabezada por Riquelme puso los ojos en Cuello, delantero de San Lorenzo. Se espera que el club de La Ribera realice una oferta de entre seis y siete millones de dólares al “Ciclón” por la ficha del punta, en un combo junto a la del defensor Gastón Hernández.