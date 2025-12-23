Úbeda: la reunión con la dirigencia se dilata y crecen las dudas sobre quién será el técnico de Boca en 2026

Luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Claudio Úbeda tomó las riendas del equipo y le fue bien. De ocho partidos dirigidos, ganó seis y perdió dos, lo que da una efectividad del 75%.

Pero la sensación que quedó en el hincha es la del último encuentro, y en una encuesta realizada por el portal de TyC Sports, se conoció que el 65% de los simpatizantes prefieren que el club dé un volantazo y cambie al cuerpo técnico.