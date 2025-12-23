Lo que no entra en la bolsa: los pedidos más repetidos a Papá Noel en Tucumán

Francisco, vendedor ambulante desde hace 48 años, baja del colectivo con una sonrisa intacta y la fe firme. “A Papá Noel le pediría salud, mucho trabajo y que no falte el pan de cada día a la gente. Que tengamos un año mejor para todos”, le dice a LA GACETA . Vive de su trabajo diario y asegura que, aunque no alcanza para todo, “por lo menos hay un plato de comida todos los días”.