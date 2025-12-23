Tarifas, pensiones y servicios: los ejes del balance anual de la Defensoría del Pueblo

“Ha sido un año difícil para todo el mundo, y particularmente para quienes estamos del lado de la defensoría de la gente”, señaló el funcionario al referirse al contexto nacional y a la decisión del Gobierno de avanzar con la eliminación de subsidios. En ese sentido, advirtió que muchos usuarios del interior provincial enfrentan dificultades para acceder a información clave debido a la digitalización de trámites. “No todo el interior tiene la posibilidad de manejar aplicaciones o sistemas de internet”, remarcó.