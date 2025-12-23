¿Qué pasó con María Cash? Las nuevas medidas que buscan "romper el pacto de silencio"

Lo que viene

Tras el cimbronazo que significó la revocación del sobreseimiento, la causa entra ahora en una fase de "deber de diligencia reforzada", donde la tecnología y el cruce de datos serán los protagonistas para romper el silencio de trece años. Lo que viene es una etapa de peritajes técnicos exhaustivos, destacándose la creación de una mesa de trabajo de peritos de la Policía Federal y la querella para unificar criterios sobre la geolocalización del camión Mercedes Benz de Romero. El objetivo es desmenuzar ese bache temporal de dos horas y los impactos de las antenas de telefonía para determinar con precisión científica si el vehículo se detuvo en zonas donde el terreno permitiera el ocultamiento de restos, una medida que busca transformar los indicios en pruebas de cargo definitivas.