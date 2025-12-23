Secciones
Netflix: estos son los códigos secretos para encontrar todas las películas navideñas

El buscador de Netflix es bastante preciso al momento de buscar contenido exacto de la plataforma de contenido a través de códigos secretos.

Hace 2 Hs

La temporada navideñano está completa sin una buena dosis de películas festivas, y Netflixse convirtió en el destino predilecto para los amantes de la Navidad

Pero, ¿qué pasaría si te dijéramos que hay códigos secretos que te permiten acceder directamente a la selección de películas navideñas que más se ajustan a tus gustos? Aquí te presentamos la clave para tu maratón navideña perfecta.

Explorando el mundo secreto de códigos de Netflix

Netflix cuenta con un sistema de códigos que te permite explorar categorías específicas sin perder horas buscando entre su extenso catálogo. 

Y sí, las películas navideñas no han quedado fuera de este sistema. Ahora, la previa de la Navidad puede ser aún más emocionante al descubrir las joyas cinematográficas ocultas tras estos códigos secretos.

Los códigos secretos para tu maratón navideña

Películas Navideñas para Toda la Familia: Código 1474017.

Películas Navideñas para Niños de 8 a 10 Años: Código 1477204.

Películas Navideñas para Niños de 10 a 12 Años: Código 1477206.

Películas Navideñas de los '90: Código 1476024.

Películas Navideñas Románticas: Código 1394527.

Películas Navideñas Feel-Good: Código 1475066.

Películas Navideñas Inspiradas en Libros: 1395695.

Comedias Navideñas: Código 1475071.

Cómo introducir los códigos secretos de Netflix

La magia de estos códigos radica en su simplicidad. Aquí tienes una guía rápida para sumergirte de lleno en tu maratón navideña:

Inicia sesión en Netflix: accede con tu usuario y contraseña en la plataforma.

Abre el buscador: una vez dentro, dirígete al buscador, tu puerta de entrada al mundo de películas navideñas.

Introduce el código: escribe el código correspondiente a la categoría de películas que desees ver.

Elige tu contenido: ¡Y voilà! Selecciona la película que más te atraiga y sumérgete en el espíritu navideño.

Ya no hay necesidad de perder tiempo buscando entre las vastas opciones de Netflix. Con estos códigos, tu maratón navideña está a solo unos clics de distancia. 

