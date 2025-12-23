Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

Qué oración rezar para bendecir la mesa en Nochebuena y Navidad

Compartimos una sencilla oración para pedir y agradecer durante la Nochebuena.

Oración para bendecir la mesa en Nochebuena y Navidad Oración para bendecir la mesa en Nochebuena y Navidad
Hace 2 Hs

La Nochebuena, marcada por la unión familiar y la celebración, ofrece un espacio propicio para la reflexión espiritual y la gratitud. En el año 2023, esta tradición no pierde su significado, y aquellos que desean incorporar momentos de devoción en sus celebraciones navideñas pueden recurrir a oraciones tradicionales o personalizadas.

Antes de sentarse a la cena de Nochebuena, las familias encuentran un momento para invocar el espíritu navideño. Este instante no solo se trata de compartir alimentos exquisitos, sino de recordar el nacimiento de Jesús y expresar agradecimiento por las bendiciones recibidas a lo largo del año. 

Como parte de esta experiencia compartida, queremos compartir una sencilla oración, publicada por ACI Prensa, la Agencia Católica de Informaciones, que enriquecerá la bendición de la mesa y resaltará el verdadero espíritu de la Navidad. 

Oración para bendecir la mesa navideña

Bendice, Señor, nuestra mesa en esta noche de Luz.
Quienes vamos a cenar celebrándote,
sabemos que la fiesta eres Tú que nos invitas a nacer siempre de nuevo.
Gracias por el pan y el trabajo, por la generosidad y la esperanza.
Llena nuestra mesa de fuerza y ternura para ser personas justas,
llena de paz nuestras vidas y que la amistad y la gratitud alimenten cada día del año.

Tú eres bendición para nosotros, por eso,
en esta noche fraterna, bendice la tierra toda, bendice nuestro país.
Bendice esta familia y esta mesa.
Bendícenos a cada uno de los que estamos aquí.
Amén.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación
1

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal
2

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio
3

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio

Tucumán tendrá una ley de ética sobre el uso de inteligencia artificial
4

Tucumán tendrá una ley de ética sobre el uso de inteligencia artificial

Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario
5

Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario

YPF reconfigura el mapa energético del NOA con dos movimientos clave
6

YPF reconfigura el mapa energético del NOA con dos movimientos clave

Más Noticias
Alerta amarilla: seis provincias están bajo aviso por tormentas y fuertes vientos

Alerta amarilla: seis provincias están bajo aviso por tormentas y fuertes vientos

Efemérides del martes 23 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del martes 23 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Hay alerta por tormentas y calor extremo: las provincias afectadas y el pronóstico del SMN

Hay alerta por tormentas y calor extremo: las provincias afectadas y el pronóstico del SMN

Comentarios