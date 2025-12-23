Qué oración rezar para bendecir la mesa en Nochebuena y Navidad

Oración para bendecir la mesa navideña

Bendice, Señor, nuestra mesa en esta noche de Luz.

Quienes vamos a cenar celebrándote,

sabemos que la fiesta eres Tú que nos invitas a nacer siempre de nuevo.

Gracias por el pan y el trabajo, por la generosidad y la esperanza.

Llena nuestra mesa de fuerza y ternura para ser personas justas,

llena de paz nuestras vidas y que la amistad y la gratitud alimenten cada día del año.