Chau indigestión: tres tips clave para cuidar tu estómago después de las cenas de fin de año

La Navidad es uno de los momentos más esperados por los argentinos por las maravillosas cenas familiares que se hacen cada año. Pero entre los eventos, también está Año Nuevo y las infinitas cenas de despedida de año. En cada uno de ellos, nos preparamos para probar todos los platos, bebidas y postres que se sirven, muchas veces sin medir el impacto que tendrá en nuestro organismo.
Uno de los síntomas típicos post-fiestas es la indigestión acompañada de reflujo y pesadez. Es que, si bien lo ideal es comer comidas livianas, tomar agua y consumir poca azúcar, es sabido que fin de año es el momento en que tenemos “permitidos”.
Tips para curar la indigestión de las fiestas
En primer lugar, en caso de que el malestar se agudice, lo recomendable es asistir con un especialista. Pero hay algunos tips que pueden ayudar a sobrellevar la “resaca” de las fiestas.
● Consumir durante el día comidas pequeñas bajas en grasa a un ritmo lento
● Masticar bien la comida
● Ingerir más agua de lo habitual durante todo el día y no grandes cantidades en un solo momento
● Evitar la exposición al calor
● Consumir frutas frescas
● Utilizar antiácidos de tratamiento para la acidez gástrica una hora después de comer
Infusiones para tratar la indigestión después de las fiestas
Hay diferentes combinaciones que se recomiendan para curar el malestar estomacal. Los tés son opciones ideales ya que calientan el estómago, ayudan a desintoxicar y son bajos en grasa.
● Manzanilla: es una infusión digestiva por excelencia, protege y repara la membrana gástrica y resulta carminativa –evita la formación de gases en el tubo digestivo–, antiinflamatoria y diurética
● Comino: funciona como uno de los mejores carminativos naturales, ayuda a eliminar los gases acumulados en el intestino
● Infusión: contiene anetol, una sustancia que ayuda a digerir los alimentos y combatir la indigestión. Combate el exceso de gases y reduce la hinchazón del abdomen