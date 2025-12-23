Chau indigestión: tres tips clave para cuidar tu estómago después de las cenas de fin de año

La Navidad es uno de los momentos más esperados por los argentinos por las maravillosas cenas familiares que se hacen cada año. Pero entre los eventos, también está Año Nuevo y las infinitas cenas de despedida de año. En cada uno de ellos, nos preparamos para probar todos los platos, bebidas y postres que se sirven, muchas veces sin medir el impacto que tendrá en nuestro organismo.