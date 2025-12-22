Tormentas fuertes y vientos: estas son las 18 provincias en alerta para este lunes

La jornada del cuarto lunes de diciembre exige un paraguas y un plan de contingencia, ya que el Servicio Meteorológico Nacional dio aviso de que 18 provincias de nuestro país se encuentran bajo alerta amarilla y naranja por tormentas, así como vientos de gran intensidad que afectarán la rutina cotidiana y podrían suponer un peligro para la vida y los bienes materiales.
Según la entidad climática, algunos fenómenos afectarán toda la jornada, mientras otros podrían establecerse de forma puntual en el día.
¿Qué provincias se encuentran bajo alerta?
De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana del SMN, parte de Jujuy, Salta, Santiago del Estero, la porción septentrional y centro de Santa Fe, así como Entre Ríos y el sur de Misiones se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas. En la parte mediterránea del país, el sur de La Rioja, Córdoba, San Juan, el noreste de Mendoza, San Luis completo, el norte de La Pampa y Buenos Aires también están bajo el mismo pronóstico.
Alerta amarilla y naranja por tormentas
El aviso del SMN advierte que “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual”. Estos valores pueden variar en las provincias. En Salta y el centro del país se registrarán lluvias entre los 15 y 35 mm.
Al mismo tiempo rige la alerta naranja por el mismo fenómeno en toda Formosa y gran parte de Chaco, mientras que el resto permanece bajo alerta amarilla, al igual que la provincia de Corrientes completa. Para estas jurisdicciones las tormentas fuertes, algunas localmente severas, estarán acompañadas de frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 150 mm, que pueden ser superados en forma puntual, explicaron desde el SMN.
Alerta amarilla por vientos
Por último, el sur del país está bajo amenaza de vientos de intensa actividad. La parte más austral de Chubut y el noroeste de Santa Cruz se enfrentarán al mediodía y la tarde a vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.
Recomendaciones del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional proporcionó recomendaciones para preservar la integridad física y los bienes materiales ante fenómenos de semejante gravedad.
Alerta amarilla por tormentas
1. Evitá salir.
2. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Alerta naranja por tormentas
1. Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
2. Salí solo si es necesario.
3. Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
4. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
5. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
6. Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
7. Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
8. Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
9. Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.
Alerta amarilla por vientos
1. Evitá salir.
2. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
3. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
4. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
5. Tené precaución al conducir.