Tormentas fuertes y vientos: estas son las 18 provincias en alerta para este lunes

¿Qué provincias se encuentran bajo alerta?

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana del SMN, parte de Jujuy, Salta, Santiago del Estero, la porción septentrional y centro de Santa Fe, así como Entre Ríos y el sur de Misiones se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas. En la parte mediterránea del país, el sur de La Rioja, Córdoba, San Juan, el noreste de Mendoza, San Luis completo, el norte de La Pampa y Buenos Aires también están bajo el mismo pronóstico.