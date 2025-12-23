El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable que podría terminar con más lluvias

El pronóstico del tiempo para el miércoles presagia otra jornada con inestabilidad, que comenzaría con chaparrones y una mínima de 22 °C para llegar a una máxima de 33 °C. El cielo se despejaría después del mediodía pero se esperan nuevas lluvias y tormentas a partir de las 20. Cerca de la medianoche la temperatura bajaría hasta los 25 °C.