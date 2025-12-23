Secciones
El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable que podría terminar con más lluvias

La mínima fue de 19 °C. La mañana comenzó con precipitaciones pero el cielo podría despejarse parcialemente por la tarde. El pronóstico.

INESTABLE. El martes comenzó lluvioso mientras que el cielo podría despejarse por la tarde, para concluir la jornada con algunos chaparrones. INESTABLE. El martes comenzó lluvioso mientras que el cielo podría despejarse por la tarde, para concluir la jornada con algunos chaparrones. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 3 Hs

Con nubosidad variable y probabilidades de lluvias, el pronóstico anticipa para hoy una temperatura máxima de 29 °C y con posibles lluvias durante la noche y la madrugada. Para mañana se esperan condiciones climáticas similares, por lo que a la mesa de Nochebuena habrá que armarla adentro de casa. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la temperatura mínima fue de 19 °C y que la nubosidad fue superior al 90%, en una mañana que comenzó con cielo cubierto y precipitaciones leves. 

A lo largo de la mañana el cielo podría despejarse parcialmente y durante la tarde, con algunos lapsos soleados, la temperatura podría elevarse hasta los 29 °C, mientras que la sensación térmica podría llegar a los 30 °C. La humedad se reduciría hasta el 60%.

Para la noche se espera el avance de la nubosidad y el descenso de la temperatura hasta los 25 °C. El SMN pronostica chaparrones antes de la medianoche y una humedad relativa del 85%. 

¿Cómo estará el tiempo durante la Nochebuena en Tucumán?

El pronóstico del tiempo para el miércoles presagia otra jornada con inestabilidad, que comenzaría con chaparrones y una mínima de 22 °C para llegar a una máxima de 33 °C. El cielo se despejaría después del mediodía pero se esperan nuevas lluvias y tormentas a partir de las 20. Cerca de la medianoche la temperatura bajaría hasta los 25 °C.

Para el jueves se pronostican tormentas durante la mañana, con una temperatura mínima de 22 °C y una máxima de 25 °C, en una Navidad que terminaría con algunas lloviznas débiles. 

