El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable que podría terminar con más lluvias

Con nubosidad variable y probabilidades de lluvias, el pronóstico anticipa para hoy una temperatura máxima de 29 °C y con posibles lluvias durante la noche y la madrugada. Para mañana se esperan condiciones climáticas similares, por lo que a la mesa de Nochebuena habrá que armarla adentro de casa.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la temperatura mínima fue de 19 °C y que la nubosidad fue superior al 90%, en una mañana que comenzó con cielo cubierto y precipitaciones leves.
A lo largo de la mañana el cielo podría despejarse parcialmente y durante la tarde, con algunos lapsos soleados, la temperatura podría elevarse hasta los 29 °C, mientras que la sensación térmica podría llegar a los 30 °C. La humedad se reduciría hasta el 60%.
Para la noche se espera el avance de la nubosidad y el descenso de la temperatura hasta los 25 °C. El SMN pronostica chaparrones antes de la medianoche y una humedad relativa del 85%.
¿Cómo estará el tiempo durante la Nochebuena en Tucumán?
El pronóstico del tiempo para el miércoles presagia otra jornada con inestabilidad, que comenzaría con chaparrones y una mínima de 22 °C para llegar a una máxima de 33 °C. El cielo se despejaría después del mediodía pero se esperan nuevas lluvias y tormentas a partir de las 20. Cerca de la medianoche la temperatura bajaría hasta los 25 °C.
Para el jueves se pronostican tormentas durante la mañana, con una temperatura mínima de 22 °C y una máxima de 25 °C, en una Navidad que terminaría con algunas lloviznas débiles.