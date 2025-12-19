Dos hermanas fueron condenadas por un violento robo

Investigación

A partir de la denuncia, la Fiscalía impulsó una investigación que incluyó entrevistas testimoniales, informes médicos, registros fílmicos de cámaras de seguridad, allanamientos en distintos domicilios y el secuestro de elementos vinculados a la causa. Ayer, el auxiliar de fiscal Benjamín Zavalía expuso ante la jueza Isolina Apas Pérez De Nucci un acuerdo de juicio abreviado al que arribaron con las partes. El mismo consistía en condenar a ambas hermanas a tres años de prisión condicional por ser coautoras del delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda. La sentencia también estableció una serie de reglas de conducta y el pago de un resarcimiento económico valuado en $2 millones.