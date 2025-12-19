Dos hermanas fueron condenadas por un violento robo

Dos hermanas fueron condenadas a tres años de prisión de ejecución condicional por haber participado de un violento robo cometido en poblado y en banda en un domicilio de San Miguel de Tucumán.
El hecho fue investigado por la Fiscalía de Robos y Hurtos III que dirige Carlos Picón. Según la teoría del caso, la madrugada del pasado 27 de julio las imputadas, junto a un hombre, aprovechando que el inmueble no contaba con medidas de seguridad en su acceso, ingresaron al interior de la vivienda con el objetivo de apoderarse de bienes ajenos.
Una vez en el interior, amenazaron de muerte a la persona que se encontraba en el lugar, ejercieron una violencia extrema, propinándole golpes de puño, patadas y pisotones. Luego las agresoras lograron sustraer dinero en efectivo, un teléfono celular, prendas de vestir, perfumes, calzado y otros elementos personales. Tras consumar el robo, las imputadas escaparon del lugar en un automóvil que las aguardaba en las inmediaciones, conducido por el tercer partícipe del hecho.
Investigación
A partir de la denuncia, la Fiscalía impulsó una investigación que incluyó entrevistas testimoniales, informes médicos, registros fílmicos de cámaras de seguridad, allanamientos en distintos domicilios y el secuestro de elementos vinculados a la causa. Ayer, el auxiliar de fiscal Benjamín Zavalía expuso ante la jueza Isolina Apas Pérez De Nucci un acuerdo de juicio abreviado al que arribaron con las partes. El mismo consistía en condenar a ambas hermanas a tres años de prisión condicional por ser coautoras del delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda. La sentencia también estableció una serie de reglas de conducta y el pago de un resarcimiento económico valuado en $2 millones.
Tras analizar los puntos del convenio, y luego de que las acusadas reconocieran su culpabilidad, la jueza resolvió homologar el juicio abreviado.