Comercios adaptan estrategias ante un consumo moderado

La temporada navideña es históricamente la más esperada por el sector comercial tucumano. Sin embargo, la situación económica actual ha afectado tanto a los comerciantes como a los consumidores, por lo que han adaptado estrategias ante un consumo moderado y pérdida del poder adquisitivo.
Gabriela Coronel, presidenta de la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán, dijo que las ventas de diciembre representan entre el 20% y 30% de las ventas totales anuales, pero que en “este año el consumo se vio fuertemente resentido, no solo en la provincia, sino también a nivel nacional”.
Afirmó que, a pesar de la situación, los comerciantes se adaptan a la coyuntura y continúan trabajando para sostener y potenciar sus negocios. En ese sentido, destacó la importancia de que los consumidores elijan comprar en comercios legalmente constituidos, porque son quienes sostienen y dinamizan la economía formal.
Por otra parte, Héctor Viñuales, presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET), remarcó que estas fechas generan mucha expectativa y que Navidad y Año Nuevo son las fechas de mayor movimiento comercial. Los rubros que tuvieron un mayor dinamismo en este mes fueron indumentaria, indumentaria deportiva, calzados, perfumerías y anexos parecidos.
Según Coronel, las ventas comenzaron a mostrar una leve mejoría al inicio de diciembre, aunque el movimiento más significativo recién se comenzó a percibir en los últimos días, con las fiestas en puerta. Esta demora en el despliegue del consumo obligó al sector a redoblar esfuerzos. “Entendemos la situación actual y, a partir del análisis mensual de datos estadísticos, contamos con un diagnóstico claro que nos permite ajustar estrategias y mejorar nuestras acciones comerciales, siempre con el compromiso de acompañar a nuestra comunidad y sostener el empleo local”, expresó.
De todos modos, en el sector observaron que el movimiento en la vía pública creció, aunque ello no significa que se traduzca en mayores operaciones comerciales en los distintos locales.
Estrategias de venta
El comercio se vio obligado en el actual escenario a implementar un esquema de promociones que buscan mayores posibilidades de ventas para sostener gastos propios, sobre todo, con descuentos en pago de contado o en cuotas usando tarjetas de crédito. “Se puede ver en los comercios los mensajes el 3x2, el descuento 50% en la segunda prenda, 20% de descuento en pago en efectivo, descuentos en el pago por transferencias y descuentos en tarjetas de tres y seis cuotas sin interés; incluso se vio un uso de la tarjeta crédito por arriba del 70%”, explicó Viñuales, respecto de las tendencias para elevar la comercialización en esta época especial.
Asimismo, en el sector destacaron que los consumidores han destinado el aguinaldo al pago de deudas anteriores, lo que les permitió ampliar sus límites de operación y reforzar el uso de sus tarjetas, facilitando así las compras en estas fechas.
De este modo, los comerciantes buscan adaptarse a un contexto económico desafiante con creatividad, promociones y nuevas modalidades de pago que intentan sostener el movimiento en los locales en diciembre.
A través de un relevamiento realizado en distintos comercios céntricos de la capital tucumana, se observó esta tendencia dominante: descuentos en pagos en efectivo y hasta seis cuotas sin interés en tarjetas de crédito.
Objetivos a corto plazo
El panorama para estas fiestas, en definitiva, es un reflejo de la economía nacional. El sector comercial busca adaptarse y ofrece las herramientas posibles para facilitar el acceso al consumo.
“Nuestro objetivo es tratar de vender lo que más se pueda y con la mejor rentabilidad posible en este fin de año”, subrayó Viñuales, teniendo en cuenta que enero y febrero resultan meses de baja actividad. “Comenzamos a movernos comercialmente en un nivel más importante en los meses de marzo y abril”, agregó.
Hoy, martes 23, el comercio trabajará de 9.30 a 21.30 y mañana miércoles 24, de 9 a 17. Mientras que el 31 de diciembre, la atención al público será de 9 a 14. Los días anteriores, jornada habitual.