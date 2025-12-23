Comercios adaptan estrategias ante un consumo moderado

Estrategias de venta

El comercio se vio obligado en el actual escenario a implementar un esquema de promociones que buscan mayores posibilidades de ventas para sostener gastos propios, sobre todo, con descuentos en pago de contado o en cuotas usando tarjetas de crédito. “Se puede ver en los comercios los mensajes el 3x2, el descuento 50% en la segunda prenda, 20% de descuento en pago en efectivo, descuentos en el pago por transferencias y descuentos en tarjetas de tres y seis cuotas sin interés; incluso se vio un uso de la tarjeta crédito por arriba del 70%”, explicó Viñuales, respecto de las tendencias para elevar la comercialización en esta época especial.