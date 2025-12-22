Estuvo al borde de la muerte, su padre lo salvó, y tras una cirugía en la cabeza pudo volver a una cancha de fútbol

Desde muy joven tuvo claro su objetivo. “Siempre quise apuntar a lo más alto. Mi sueño era jugar en Europa”, explica. A los 17 años viajó a Italia y se probó en el Torino. La experiencia fue buena, pero el contexto no lo ayudó. “No tenía la ciudadanía; era extracomunitario. Cuando volví para hacer los trámites, cayó la pandemia y se retrasó todo un año y medio”. Más adelante logró quedarse dos temporadas en la Serie D italiana. “No se dio por un tema de mentalidad. No era el momento”, relata hoy, sin mostrarse afectado.