Hasta enero hay tiempo para presentar proyectos audiovisuales a los concursos del INCAA

Las convocatorias están dirigidas a realizadores mayores de 18 años, y ofrecen financiamiento para largometrajes de ficción y cortometrajes de animación.

CINE. El INCAA lanzó el Concurso Ópera Prima para acompañar la producción del primer largometraje de ficción de nuevos realizadores. CINE. El INCAA lanzó el Concurso Ópera Prima para acompañar la producción del primer largometraje de ficción de nuevos realizadores. / GOOGLE
Hace 1 Hs

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) abrió dos convocatorias destinadas a fortalecer el cine argentino desde nuevas miradas y formatos. Se trata del Concurso Ópera Prima y del Concurso Cortometraje de Animación, dos líneas de apoyo que buscan acompañar a realizadores y productores en distintas etapas de su recorrido audiovisual.

Concurso Ópera Prima

El concurso está destinado a productores que trabajen junto a directores que aspiren a dirigir su primer largometraje de ficción. La iniciativa busca acompañar el debut en el formato largo, uno de los principales desafíos para quienes inician su carrera en el cine.

La convocatoria está abierta a productores mayores de 18 años y seleccionará seis proyectos ganadores, cada uno de los cuales recibirá un premio de US$ 250.000 para su producción. 

Los proyectos podrán presentarse hasta el 9 de enero de 2026, exclusivamente a través de la plataforma "INCAA en Línea".

CINE. El INCAA lanzó el Concurso Ópera Prima para acompañar la producción del primer largometraje de ficción de nuevos realizadores. CINE. El INCAA lanzó el Concurso Ópera Prima para acompañar la producción del primer largometraje de ficción de nuevos realizadores. / CAPTURA DE PANTALLA

Concurso Cortometraje de Animación 2025

En paralelo, el INCAA lanzó el Concurso Cortometraje de Animación 2025 orientado a realizadores de todo el país que quieran desarrollar proyectos animados originales y de temática libre. 

La convocatoria abarca múltiples técnicas, como animación 2D, CGI (3D), stop motion, rotoscopia, motion graphics, técnicas mixtas y animación generada con herramientas digitales avanzadas.

El certamen seleccionará cinco proyectos ganadores, cada uno de los cuales recibirá un premio de US$ 50.000. La propuesta busca promover nuevas voces dentro del universo de la animación y elevar la calidad del contenido audiovisual en este campo.

La inscripción estará habilitada hasta el 16 de enero de 2026, también a través de INCAA en Línea.

Cómo inscribirse y realizar consultas

Para ambas convocatorias, la inscripción se realiza únicamente mediante la plataforma digital del organismo, donde es necesario crear una cuenta y cargar la documentación requerida. 

Las consultas sobre los concursos pueden enviarse a concursospromocion@incaa.gob.ar, mientras que las dudas técnicas sobre la plataforma se atienden en enlinea@incaa.gob.ar 

Temas Ministerio de Cultura de la NaciónArgentinaJóvenes
