Learning Planet plantea un desafío global para jóvenes que quieran transformar la educación

Pensar nuevas formas de aprender, fortalecer comunidades y cuidar el planeta son piezas integradoras de los desafíos que atraviesan a la juventud a nivel global.
En ese escenario, el Desafío de Diseño Juvenil de Learning (Learning Planet Youth Design Challenge o LPYDC en inglés) Planet vuelve a abrir sus inscripciones con una propuesta que combina educación, impacto social y liderazgo joven. La iniciativa potenciará proyectos educativos innovadores que ya estén en marcha o en etapa de desarrollo.
La convocatoria estará abierta hasta el 15 de enero de 2026, y se dirige a chicos de distintos países que quieran escalar sus ideas y conectarse con una comunidad internacional de referentes educativos.
Un desafío global para ideas con impacto
El LPYDC es una iniciativa impulsada por Learning Planet Institute, con el apoyo del Centro Universitario de las Naciones Unidas para el Futuro del Aprendizaje con Jóvenes y la Unesco. El objetivo es respaldar proyectos liderados por jóvenes que propongan soluciones educativas frente a los grandes desafíos actuales.
La convocatoria está orientada a personas de 15 a 26 años que presenten proyectos educativos aplicables en el mundo real. Las propuestas deben alinearse con alguno de estos ejes temáticos: impacto comunitario, con foco en paz, democracia e inclusión; bienestar vinculado al desarrollo socioemocional, o sostenibilidad, desde la salud planetaria hasta la economía circular.
Formación, financiamiento y redes internacionales
Uno de los principales atractivos del desafío es el acompañamiento que reciben los proyectos seleccionados. Un total de 60 iniciativas serán preseleccionadas para acceder a un proceso de formación online que incluye tutorías especializadas, clases y herramientas para fortalecer cada propuesta.
De ese grupo, un jurado internacional elegirá a 12 proyectos, que recibirán una ayuda de 1.000 dólares para impulsar su desarrollo. Además, obtendrán una certificación oficial y formarán parte de una red global de líderes educativos y agentes de cambio. Los proyectos preseleccionados también se publican en la plataforma de Learning Planet.
Fechas clave para tener en cuenta
La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de enero de 2026. En febrero se anunciarán los 60 proyectos seleccionados, mientras que entre marzo y junio se desarrollará la etapa de formación y mentoría.
En julio de 2026 se conocerán los 12 embajadores seleccionados y se celebrará el cierre del desafío.