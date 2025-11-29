Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad

Entre estas iniciativas figuran las remitidas por el titular del Poder Ejecutivo (PE), Osvaldo Jaldo. Una de ellas apunta a prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 -es decir, más allá del mandato actual- el estado de emergencia en seguridad pública, dispuesta mediante ley 9.057. Será tratada en simultáneo por la comisión de Seguridad y Justicia, que preside el oficialista Carlos Najar, junto al proyecto elevado semanas atrás por el radical José Cano, quien propuso como plazo el cierre de 2026. Así, uno de los ejes de la discusión será si el texto se sostiene durante un año o dos. Otra de las cuestiones pasa por el funcionamiento de la comisión especial prevista por el texto original que debe analizar los informes relacionados la ley 9.057. En principio, la idea en el PJ es alcanzar un dictamen unánime.