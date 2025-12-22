El sorteo que preocupa a Boca: así quedaron los bombos y el escenario más temido para la Libertadores 2026

En Boca ya comenzaron los cálculos y un escenario en particular preocupa: la posibilidad de un “grupo de la muerte”. Del bombo 2, el rival más temible es Corinthians, reciente campeón de la Copa de Brasil. Desde el bombo 3, los nombres más complicados son Junior de Barranquilla o Independiente Santa Fe. Y en el bombo 4 podrían aparecer Botafogo o Argentinos, dos rivales de peso que elevarían al máximo el nivel del grupo.