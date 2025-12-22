Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

Uno de los creadores de "Call of Duty" murió en un accidente en Los Ángeles

Vince Zampella conducía una Ferrari. Se investigan las causas del siniestro.

CONMOCIÓN. Vince Zampella tenía 55 años. CONMOCIÓN. Vince Zampella tenía 55 años.
Hace 1 Hs

La industria de los videojuegos se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Vince Zampella, una de las figuras más influyentes del sector y cocreador de la franquicia multimillonaria "Call of Duty".

Según informaron medios estadounidenses este lunes, el desarrollador falleció en un accidente de tránsito ocurrido el domingo ne una ruta ubicada al norte de Los Ángeles.

Zampella, de 55 años, perdió la vida mientras conducía un automóvil marca Ferrari, en circunstancias que aún son materia de investigación.

El legado de un pionero del FPS

Zampella saltó a la fama mundial en 2003 como el cocreador de la franquicia "Call of Duty" (en el estudio Infinity Ward), una saga que redefinió el género de los disparos en primera persona (First Person Shooters) y se convirtió en un fenómeno cultural.

Posteriormente, fundó Respawn Entertainment, un estudio que bajo su liderazgo continuó cosechando éxitos de crítica y ventas. 

Entre sus producciones más destacadas se encuentran la innovadora saga de acción "Titanfall", el popular battle royale "Apex Legends" y la aclamada serie de aventuras "Star Wars Jedi", que revitalizó los juegos basados en el universo de George Lucas.

Temas Los Angeles
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida
1

Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida

Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”
2

Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”

Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”
3

Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura
4

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura

Hollywood llora al actor James Ransone
5

Hollywood llora al actor James Ransone

La hermana de Lionel Messi se casa con un técnico del Inter Miami: la historia de amor que nació en Rosario
6

La hermana de Lionel Messi se casa con un técnico del Inter Miami: la historia de amor que nació en Rosario

Más Noticias
Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida

Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida

Atención, conductores: quedó inhabilitada una ruta del este tucumano tras las intensas lluvias

Atención, conductores: quedó inhabilitada una ruta del este tucumano tras las intensas lluvias

Qué es la apendicitis con peritonitis y quiénes tienen más riesgo de padecerla

Qué es la apendicitis con peritonitis y quiénes tienen más riesgo de padecerla

¿Cuál fue la causa de muerte de James Ransone, el actor de IT?

¿Cuál fue la causa de muerte de James Ransone, el actor de "IT"?

Compras de Navidad: cómo atenderán los comercios en Tucumán durante el 22, 23 y 24 de diciembre

Compras de Navidad: cómo atenderán los comercios en Tucumán durante el 22, 23 y 24 de diciembre

Tormentas fuertes y vientos: estas son las 18 provincias en alerta para este lunes

Tormentas fuertes y vientos: estas son las 18 provincias en alerta para este lunes

Evangelina Anderson rompió el silencio: la verdad tras su supuesta ruptura con Ian Lucas y la reconciliación con Martín Demichelis

Evangelina Anderson rompió el silencio: la verdad tras su supuesta ruptura con Ian Lucas y la reconciliación con Martín Demichelis

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura

Comentarios