Uno de los creadores de "Call of Duty" murió en un accidente en Los Ángeles

La industria de los videojuegos se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Vince Zampella, una de las figuras más influyentes del sector y cocreador de la franquicia multimillonaria "Call of Duty".
Según informaron medios estadounidenses este lunes, el desarrollador falleció en un accidente de tránsito ocurrido el domingo ne una ruta ubicada al norte de Los Ángeles.
Zampella, de 55 años, perdió la vida mientras conducía un automóvil marca Ferrari, en circunstancias que aún son materia de investigación.
El legado de un pionero del FPS
Zampella saltó a la fama mundial en 2003 como el cocreador de la franquicia "Call of Duty" (en el estudio Infinity Ward), una saga que redefinió el género de los disparos en primera persona (First Person Shooters) y se convirtió en un fenómeno cultural.
Posteriormente, fundó Respawn Entertainment, un estudio que bajo su liderazgo continuó cosechando éxitos de crítica y ventas.
Entre sus producciones más destacadas se encuentran la innovadora saga de acción "Titanfall", el popular battle royale "Apex Legends" y la aclamada serie de aventuras "Star Wars Jedi", que revitalizó los juegos basados en el universo de George Lucas.