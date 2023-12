Call of Duty: llega la temporada 1 de Modern Warfare III y Warzone

La temporada 1 del Call of Duty: Modern Warfare III y el Call of Duty: Warzone llega para las consolas Xbox Series X|S y Xbox One con nuevos mapas multijugador, nuevos modos de juego -y otros que regresan- como Gunfight y Vortex, una nueva historia de zombis y la presentación de Urzikstán, entre muchas otras novedades.