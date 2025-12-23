La fachada del Círculo del Magisterio luce como nueva

Un aspecto particularmente relevante de su historia es el protagonismo de las mujeres instruidas durante la primera mitad del siglo XX. Maestras, profesoras y educadoras encontraron en el Círculo del Magisterio un ámbito de participación activa, formación intelectual y proyección pública, en una época en la que el acceso de las mujeres a los espacios de decisión y producción cultural era aún limitado. Desde una perspectiva de género, la institución constituye un testimonio significativo del rol que las docentes tuvieron en la construcción de redes educativas, culturales y solidarias, así como en la defensa de la educación pública y la ampliación de derechos.