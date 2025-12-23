La fachada del Círculo del Magisterio luce como nueva

No puede ser más positivo el cierre del año para el Círculo del Magisterio, ya que la institución pudo concretar una obra largamente proyectada y que refuerza su compromiso con el cuidado del patrimonio y con su proyección cultural. Se trata de la puesta en valor de la histórica fachada, en el marco de los festejos por los 120 años que cumplió la entidad.
Los trabajos incluyeron la reparación de revoques, pintura integral e iluminación arquitectónica, y fueron posibles gracias a un subsidio de la Legislatura de Tucumán, gestionado por intermedio del vicegobernador Miguel Acevedo, y a la mano de obra del Ente de Infraestructura Comunitaria, a cargo de Armando Cortalezzi y Rodrigo Gómez Salas. Las gestiones fueron impulsadas por la Comisión Directiva del Círculo del Magisterio, representada por Viviana González, Graciela Chueca y Juan Logusso.
Para conocer
Fundado en 1908, en sus orígenes el Círculo se constituyó como una mutual de docentes, con el objetivo de brindar asistencia solidaria, promover la organización del magisterio y favorecer la formación, el intercambio profesional y el bienestar de sus asociados. El contexto histórico era de consolidación del sistema educativo argentino. Por su trayectoria, se reconoce como una de las instituciones pioneras a nivel nacional.
A lo largo de más de un siglo de existencia, la institución fue ampliando y actualizando su misión, acompañando los cambios sociales, educativos y culturales del país. En la actualidad nuclea a docentes de todos los niveles y modalidades, así como también a gestores culturales, consolidándose como un espacio plural de encuentro, reflexión, producción cultural y acción comunitaria, sin perder su naturaleza mutual ni su espíritu solidario fundacional.
Un aspecto particularmente relevante de su historia es el protagonismo de las mujeres instruidas durante la primera mitad del siglo XX. Maestras, profesoras y educadoras encontraron en el Círculo del Magisterio un ámbito de participación activa, formación intelectual y proyección pública, en una época en la que el acceso de las mujeres a los espacios de decisión y producción cultural era aún limitado. Desde una perspectiva de género, la institución constituye un testimonio significativo del rol que las docentes tuvieron en la construcción de redes educativas, culturales y solidarias, así como en la defensa de la educación pública y la ampliación de derechos.
Por otra parte, la institución resguarda un valioso patrimonio material, arquitectónico y documental, integrado por su edificio histórico y por un fondo bibliográfico y archivístico que reúne libros de actas, correspondencia, documentación institucional, publicaciones, manuales y producciones intelectuales de sus asociados desde comienzos del siglo XX. Este acervo constituye una fuente relevante para la historia social, cultural y educativa de Tucumán, especialmente en relación con el magisterio, la educación pública y el rol de las mujeres docentes.