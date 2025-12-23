Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Música en vivo: tres propuestas

La música se hará presente en la víspera de Nochebuena en distintos espacios. A las 21, en Alterpoint (avenida Perón 2.300, Yerba Buena) habrá un concierto bajo las estrellas con Los Juan y el Cuarteto Alpapuyo. Lourdes Chiani (foto) desplegará esta noche desde las 22 su repertorio de covers de pop, latinos y algo de rock en Veracruz (avenida Soldati 684); mientras que en Irlanda (Catamarca 380), con entrada libre y gratuita, la banda tucumana Siön Röck rendirá tributo a las letras de inspiración cristiana de Rescate (acrónimo de Reyes En Servicio de Cristo Ante Tiempos Extremos), el grupo que se formó en 1987 en San Nicolás de los Arroyos (provincia de Buenos Aires) y que tiene ocho discos.