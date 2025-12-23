Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Música en vivo: tres propuestas
La música se hará presente en la víspera de Nochebuena en distintos espacios. A las 21, en Alterpoint (avenida Perón 2.300, Yerba Buena) habrá un concierto bajo las estrellas con Los Juan y el Cuarteto Alpapuyo. Lourdes Chiani (foto) desplegará esta noche desde las 22 su repertorio de covers de pop, latinos y algo de rock en Veracruz (avenida Soldati 684); mientras que en Irlanda (Catamarca 380), con entrada libre y gratuita, la banda tucumana Siön Röck rendirá tributo a las letras de inspiración cristiana de Rescate (acrónimo de Reyes En Servicio de Cristo Ante Tiempos Extremos), el grupo que se formó en 1987 en San Nicolás de los Arroyos (provincia de Buenos Aires) y que tiene ocho discos.
Teatro: muestra en la sala Luis Franco
Con dos funciones se despedirá hoy el grupo de los martes del taller teatral que dicta Raúl Reyes en la sala Luis Franco de El Círculo de la Prensa (Mendoza 240). A las 10 y a las 22, Luniu Arbeloa, Ceci Calvo, Felipe Arizmendi, Jime Monteros, Leandro Bonilla, Montse Ason Salsench, Samuel Cortés, Fernanda Facio, Mariela Valle, Mariana Felipe, Susana Gómez y Mariela Alderete presentarán distintas escenas trabajadas durante el año.
Exposición: “Dumit monumental” en el Ingenio de las Artes
Hoy bajará la exposición “Dumit monumental”, que está montada en el Ingenio de las Artes de Lastenia (avenida Perón Tornquist), con obras del artista plástico tucumano Ernesto Dumit, cuyo nombre lleva la sala principal de ese espacio cultural y artístico.