Secciones
LA GACETA
EspectáculosGuía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
Lourdes Chiani Lourdes Chiani
Hace 6 Hs

Música en vivo: tres propuestas

La música se hará presente en la víspera de Nochebuena en distintos espacios. A las 21, en Alterpoint (avenida Perón 2.300, Yerba Buena) habrá un concierto bajo las estrellas con Los Juan y el Cuarteto Alpapuyo. Lourdes Chiani (foto) desplegará esta noche desde las 22 su repertorio de covers de pop, latinos y algo de rock en Veracruz (avenida Soldati 684); mientras que en Irlanda (Catamarca 380), con entrada libre y gratuita, la banda tucumana Siön Röck rendirá tributo a las letras de inspiración cristiana de Rescate (acrónimo de Reyes En Servicio de Cristo Ante Tiempos Extremos), el grupo que se formó en 1987 en San Nicolás de los Arroyos (provincia de Buenos Aires) y que tiene ocho discos.

Teatro: muestra en la sala Luis Franco

Con dos funciones se despedirá hoy el grupo de los martes del taller teatral que dicta Raúl Reyes en la sala Luis Franco de El Círculo de la Prensa (Mendoza 240). A las 10 y a las 22, Luniu Arbeloa, Ceci Calvo, Felipe Arizmendi, Jime Monteros, Leandro Bonilla, Montse Ason Salsench, Samuel Cortés, Fernanda Facio, Mariela Valle, Mariana Felipe, Susana Gómez y Mariela Alderete presentarán distintas escenas trabajadas durante el año.

Exposición: “Dumit monumental” en el Ingenio de las Artes

Hoy bajará la exposición “Dumit monumental”, que está montada en el Ingenio de las Artes de Lastenia (avenida Perón Tornquist), con obras del artista plástico tucumano Ernesto Dumit, cuyo nombre lleva la sala principal de ese espacio cultural y artístico.


Temas Yerba BuenaLasteniaCírculo de la PrensaRaúl Reyes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Hasta enero hay tiempo para presentar proyectos audiovisuales a los concursos del INCAA
1

Hasta enero hay tiempo para presentar proyectos audiovisuales a los concursos del INCAA

Learning Planet plantea un desafío global para jóvenes que quieran transformar la educación
2

Learning Planet plantea un desafío global para jóvenes que quieran transformar la educación

Estuvo al borde de la muerte, su padre lo salvó, y tras una cirugía en la cabeza pudo volver a una cancha de fútbol
3

Estuvo al borde de la muerte, su padre lo salvó, y tras una cirugía en la cabeza pudo volver a una cancha de fútbol

Los robots ya nos invadieron
4

Los robots ya nos invadieron

El fútbol argentino, las sospechas y una excepción llamada Estudiantes
5

El fútbol argentino, las sospechas y una excepción llamada Estudiantes

6

El desafío de recuperar la zona del Bajo

Más Noticias
Del menú de Jaldo a la sidra sin alcohol de la oposición

Del menú de Jaldo a la sidra sin alcohol de la oposición

Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”

Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”

El fútbol argentino, las sospechas y una excepción llamada Estudiantes

El fútbol argentino, las sospechas y una excepción llamada Estudiantes

Los robots ya nos invadieron

Los robots ya nos invadieron

Comentarios