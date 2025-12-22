Secciones
Nuevo asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: a quiénes alcanza

Jaldo dictó la medida para la Administración Pública. Excepciones y adhesiones.

Todas las ciudades de la provincia ya armaron sus arbolitos navideños y pusieron sus decoraciones en verde y rojo. Todas las ciudades de la provincia ya armaron sus arbolitos navideños y pusieron sus decoraciones en verde y rojo. Foto: Comunicación de Tucumán
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 9 Min

El gobernador Osvaldo Jaldo firmó este lunes el decreto 3.935/1, que declara el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero en el ámbito de la Administración Pública Provincial Centralizada y Comunas Rurales, en el marco de los festejos de Fin de Año.

El instrumento, al que accedió LA GACETA, exceptúa de la medida a aquellas áreas del gobierno “encargadas del pago de sueldos y otros servicios impostergables, responsabilizando a los señores Ministros, Fiscal de Estado y Secretario General de la Gobernación, en cada caso”.

La disposición se suma al asueto administrativo dictado para el 24 y el 31, que se había dictado en línea con lo anunciado por el Gobierno nacional de Javier Milei.

Además, el decreto invita a los demás poderes del Estado provincial, a los municipios y a los entes descentralizados y a los organismos autárquicos adherirse.

Fuentes del Poder Judicial de la Provincial anticiparon que, a diferencia de lo sucedido con los asuetos fijados para el 24 y para el 31, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) resolvió en este caso no plegarse a lo establecido por el Poder Ejecutivo. Idéntica medida aplicaría el Ministerio Público Fiscal. En cambio, el Ministerio Pupilar y de la Defensa sí se adhirió al decreto 3.935/1. También lo hizo el Poder Legislativo de Tucumán, explicaron fuentes de calle Mendoza al 900.

El decreto firmado por Jaldo está enmarcado “en la proximidad de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo”.

“Tales fechas poseen un arraigado significado cultural, social y familiar y constituye motivo de celebración y de acercamiento familiar”, explica en los considerando el instrumento, rubricado también por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado.

En esa línea, agrega que “resulta oportuno facilitar la organización, descanso y disfrute de dichas festividades, así como los desplazamientos y distintas actividades vinculadas a las mismas”.

Por ello, el titular del PE declaró “asueto administrativo los días 26 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026”.

El instrumento advierte que “corresponde se exceptúe aquellas áreas de la Administración Pública Provincial Centralizada y Comunas Rurales, encargadas del pago de sueldos y otros trámites impostergables, responsabilizando a cada Ministerio en cada caso”.

