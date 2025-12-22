Nuevo asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: a quiénes alcanza

Fuentes del Poder Judicial de la Provincial anticiparon que, a diferencia de lo sucedido con los asuetos fijados para el 24 y para el 31, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) resolvió en este caso no plegarse a lo establecido por el Poder Ejecutivo. Idéntica medida aplicaría el Ministerio Público Fiscal. En cambio, el Ministerio Pupilar y de la Defensa sí se adhirió al decreto 3.935/1. También lo hizo el Poder Legislativo de Tucumán, explicaron fuentes de calle Mendoza al 900.