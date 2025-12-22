Secciones
San Martín no se detiene: Ferreyra cerca, refuerzos en marcha y dudas por Ulises Vera y "Chuny" Moreno

Con el extremo chaqueño a un paso, el club avanza en el mercado mientras se resuelven situaciones contractuales y deportivas del plantel.

ACUERDO. Pupi Ferreyra, extremo que viene de jugar en Central Norte de Salta, está a un paso de ser refuerzo. ACUERDO. "Pupi" Ferreyra, extremo que viene de jugar en Central Norte de Salta, está a un paso de ser refuerzo.
Hace 1 Hs

El “Santo” empieza a dar señales claras de movimiento en el mercado de pases y lo hizo con una negociación que puede marcar el rumbo del armado del plantel. Se dio a conocer que existe un acuerdo de palabra para que Luciano Ferreyra sea refuerzo, una gestión que, si no surge ningún contratiempo, quedará formalizada en las próximas horas. En caso de trasladarse todo los papeles correspondientes, Rosario Central cederá al futbolista a préstamo por un año, con el objetivo de que sume continuidad y protagonismo en el equipo de Andrés Yllana.

“Pupi” Ferreyra se desempeña como extremo izquierdo, tiene 23 años y nació en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. Su recorrido comenzó en el club local Olimpo SP, donde dio sus primeros pasos antes de emigrar a Rosario Central en 2015. En el “Canalla” realizó gran parte de su formación, atravesó las divisiones inferiores y, tras cinco años de crecimiento, logró debutar en Primera en octubre de 2020.

Los números acompañan su trayectoria. Con la camiseta de  Central disputó 75 partidos oficiales, en los que convirtió cinco goles y aportó seis asistencias. Más tarde, sumó experiencia en Platense, donde jugó 26 encuentros, con un gol y una asistencia, y también tuvo un paso internacional por Universidad de Concepción, en Chile, con 10 partidos, un gol y una asistencia.

La temporada pasada jugó en Central Norte de Salta, equipo con el que logró su versión más productiva: 31 partidos, siete goles y tres asistencias, registros que despertaron el interés del “Santo”.

De cerrarse su llegada, Ferreyra se sumará a una lista de incorporaciones que ya incluye a Jorge Juárez, Víctor Salazar, lateral derecho que firmará por un año, y Lucas Diarte. Desde la CD aseguran que habrá más refuerzos, mientras se define el futuro de varios jugadores del plantel actual.

Novedades del plantel actual

En ese contexto, Axel Bordón y Juan Orellana continúan en charlas con el cuerpo técnico para saber si serán parte. Gonzalo Rodríguez, en tanto, negocia con la CD para resolver su continuidad. Ulises Vera y Nicolás Moreno siguen siendo parte del club y aún no se tomó una decisión sobre su futuro, mientras que Mauro Osores no seguiría en San Martín.

