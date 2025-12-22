San Martín no se detiene: Ferreyra cerca, refuerzos en marcha y dudas por Ulises Vera y "Chuny" Moreno

El “Santo” empieza a dar señales claras de movimiento en el mercado de pases y lo hizo con una negociación que puede marcar el rumbo del armado del plantel. Se dio a conocer que existe un acuerdo de palabra para que Luciano Ferreyra sea refuerzo, una gestión que, si no surge ningún contratiempo, quedará formalizada en las próximas horas. En caso de trasladarse todo los papeles correspondientes, Rosario Central cederá al futbolista a préstamo por un año, con el objetivo de que sume continuidad y protagonismo en el equipo de Andrés Yllana.