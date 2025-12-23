Efemérides del martes 23 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El avión uruguayo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en la cordillera de los Andes en octubre de 1972, y debieron pasar 73 días para que, finalmente, el 23 de diciembre de ese mismo año rescaten a los 16 sobrevivientes. Los rescatistas debieron trasladarlos en dos días diferentes debido al espacio que había que cada aeronave, por lo que varios debieron quedarse un día más sufriendo las bajas temperaturas en las montañas.
El avión contaba con 45 personas a bordo y se estrelló el 13 de octubre de 1972 mientras cruzaba la cordillera, ya que el copiloto comenzó a descender creyendo que habían llegado a destino. Las 16 personas que sobrevivieron debieron enfrentarse a temperaturas que descendían los 20 grados bajo cero y contaban con escasos recursos gastronómicos: apenas contaban con ocho barras de chocolate, latas de almendras, caramelos y ciruelas secas y varias botellas de vino.
El vuelo 571 había partido desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco el día anterior, pero el mal clima hizo que debiera aterrizar de emergencia en Mendoza, para continuar el trayecto el día siguiente. La aeronave contaba con 45 personas a bordo, 19 jugadores del equipo de rugby Old Christians Club junto a sus allegados y la tripulación y se trasladaban a Chile para disputar un partido frente al equipo inglés Old Boys Club.
En tanto, el 23 de diciembre de 2001 Adolfo Rodríguez Saá, que por entonces era el presidente previsional de la Nación, anunció la suspensión de los pagos de su deuda externa, la mayor suspensión de pagos de la deuda en la historia hasta la fecha. La suma ascendía los 132.000 millones de dólares, que representaba el 46% del Producto Interno Bruto (PBI).
Rodríguez Saá, que luego de su asunción también confirmó que continuaría la Ley de Convertibilidad, renunció siete días después y se transformó uno de los cincos presidentes que tuvo el país en apenas once días junto con Fernando de la Rúa, Ramón Puerta, Eduardo Camaño y Eduardo Duhalde.
A su vez, el 23 de diciembre de 1986 se sancionó la Ley de Punto Final (23.492), promulgada por Raúl Alfonsín. Junto con la Ley de Obediencia Debida (23.521) habían eximido del proceso judicial a los oficiales que obedecieron órdenes de sus superiores durante los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas y de Seguridad durante la última dictadura en Argentina. No obstante, ambas fueron declaradas nulas en agosto de 2003.
En su artículo 1°, la ley establecía que "se extinguirá la acción penal respecto de toda persona por su presunta participación en cualquier grado, en los delitos del artículo 10 de la Ley Nº23.049, que no estuviere prófugo, o declarado en rebeldía, o que no haya sido ordenada su citación a prestar declaración indagatoria, por tribunal competente, antes de los sesenta días corridos a partir de la fecha de promulgación de la presente ley".
El 23 de diciembre también se recuerda la muerte del compositor argentino Enrique Santos Discépolo, quien falleció en 1951 como consecuencia de un síncope al corazón. El autor de grandes éxitos como Uno, Cambalache y Yira yira también incursionó como actor en Chueco Pintos, además de dedicarse a la dirección de obras de teatro como El Duende, lanzada en 1918. "Qué Vachaché" y "Esta noche me emborracho", fueron éxitos que compuso “Discepolín”.
Efemérides del 23 de diciembre
1777 – Nace Alejandro I, zar de Rusia entre 1801 y 1825.
1805 – Nace Joseph Smith, dirigente religioso estadounidense, profeta fundador del mormonismo.
1831 – Nace en Buenos Aires el escritor, militar y diplomático Lucio Mansilla.
1918 – Nace Helmut Schmidt, canciller de la República Federal de Alemania entre 1974 y 1982.
1929 – Nace Chet Baker, trompetista y cantante estadounidense de jazz (f. 1988).
1939 – Muere Anthony Hermann Gerard Fokker, diseñador y constructor de aviones estadounidense de origen holandés.
1951 – Muere el compositor de tangos Enrique Santos Discépolo, «Discepolín».
1951 – Muere Benito Lynch, novelista de temas de la llanura pampeana.
1964 – Nace Eddie Vedder, cantante, compositor y líder estadounidense, de la banda Pearl Jam.
1967 – Nace Carla Bruni, exmodelo y cantautora italiana, primera dama francesa.
1972 – Muere Charles Atlas, fisicoculturista estadounidense (n. 1892).
1972 – Luego de 73 días son rescatados los 16 sobrevivientes de la catástrofe de los Andes.
1975 – En Buenos Aires el ERP ataca el Batallón 601 de Arsenales en Monte Chingolo.
1985 – Francia indemniza a Greenpeace por el hundimiento del buque Rainbow Warrior.
1986 – Se sanciona la Ley de Punto Final para el juzgamiento a militares.
1989 – Tropas estadounidenses invaden Panamá.
2001 – Argentina anuncia la suspensión de los pagos de su deuda externa, la mayor suspensión de pagos de la deuda en la historia hasta la fecha.
2002 – Nace Finn Wolfhard, actor canadiense.
2007 – Muere Oscar Peterson, pianista canadiense de jazz.
2016 – Muere Andrés Rivera, escritor y periodista argentino.